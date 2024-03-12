佐丹奴業績｜拒評論周大福提罷免 劉國權：股東事股東了

佐丹奴(709)今日公布全年業績，對於市場關注集團將於4月3日舉行特別股東大會，表決周大福企業要求罷免主席及行政總裁劉國權。劉國權今日在業績記者會上拒絕評論與表決相關的事宜，稱「股東事股東了」，希望事件留待股東會處理；不過被問及有傳周大福不滿佐丹奴過去10年的整體業績表現，他指「明白嘅人唔需要解釋，唔明白嘅人解釋都無用。」 被問及有沒有退休劃時，劉國權稱「人人都會諗過退休，爭遲早問題……今日我無乜所謂，要退就退，唔退就唔退」，惟他亦補充現時的他「仲好精神」。

David Webb 關注控權問題 另外，獨立股評人David Webb亦現身佐丹奴分析員會議，指其佐丹奴持股低於5%，但未披露實質持股量，目前亦仍未決定下月特別股東會上的投票意向。惟他重申關注佐丹奴的控權問題，尤其存倉鎧盛證券的18.7%股權的實質持有人仍未明。 劉國權在業績會上分享指，自己在零售業經驗逾40年得出的三大經驗，分別為著重細節(retail is detail)；尊重本地文化(retail is local)；以及留意庫存，「從來只見庫存多嘅公司破產，未見過庫存少嘅公司破產」。至於公司最重要資產，他指是「人」，即上下所有員工。他又強調，香港收入佔整體比例只有11%，亦樂見此情況，強調集團管理層具國際視野，亦希望大家視佐丹奴為國際品牌。