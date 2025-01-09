余偉文重申「無意、亦無需改變聯匯制度」

金管局總裁余偉文於《匯思》發表網誌，再談聯繫匯率制度。他表示，關注社會上再度浮現一些關於聯匯的討論，並指金管局會管控風險，但不用自亂陣腳，更重申「我們無意、亦無需改變聯匯制度」。 稱部分意見基於誤解 缺乏全面了解 余偉文指，市場意見紛紜，惟有一些是基於對制度缺乏全面了解而產生的誤解，也有部分是將不相關的新聞碎片拼湊成不甚準確的畫面，同時也樂見一些基於事實和客觀分析且水平甚高的評論。不少專家均認同聯匯制度是最適合香港的貨幣制度，並且在金融市場建立了堅實的公信力。

對於市場認為，港元隨美元走強、加上美國減息步伐或會放緩，不利於香港經濟復甦。他指，匯率穩定及行之有效的貨幣制度更是吸引國際投資者以香港作為金融交易平台及中轉站的主要元素，對鞏固香港的國際金融中心地位極為重要。至於利率方面，他稱美國進入減息周期以來，香港的銀行業界反應較快，至今已隨之減息3次，對減輕企業和個人的借貸成本有所幫助。 經濟結構性挑戰 需時間調整 他認為，香港經濟面對的挑戰，有周期性，也有結構性，結構性調整過程需要一些時間，也需要各方的協力，金管局則會針對周期性問題提供助力。

香港金融穩定關連區域和國際金融 另外，也有論者擔心地緣政治或引致影響聯匯運作的極端情況。他指，全球金融體系之間的連結既深且廣，「可以說是你中有我、我中有你」，過往經驗清楚顯示，某個地區的金融市場出現動盪，其急速、連鎖反應可以產生巨大的外溢效應，觸發全球金融市場的波動甚至引發危機，造成對經濟和社會民生的衝擊。香港是亞洲地區最重要的國際金融中心，香港金融穩定不但關乎自身，還是區域和國際金融穩定的關鍵。 外儲逾 4200 億美元 有能力保暢順運作 他最後表示，香港的聯匯制度採取最高度透明化、制度化的貨幣發行局模式，在實際操作上恪守嚴謹的紀律，加上香港4,200多億美元的龐大外匯儲備，相當於整個貨幣基礎約1.7倍，有充足能力確保聯匯制度暢順運作。