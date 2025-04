美國總統特朗普在關稅問題上再度「轉軚」,他表示將大幅削減對中國商品的關稅,但同時強調補充中國的關稅不會降到零(China tariffs will come down substantially but won't be zero)。此外,他表明無意解僱聯儲局主席鮑威爾,但希望看到鮑威爾在減息政策上採取更積極的態度。這番言論提振對美元資產的信心,帶動美股周二(22日)在盤中及盤後急升,三大指數均以接近全日高位收市。