俄羅斯交易所下周容許買賣12隻港股 港交所：沒有就此與俄交易所進行合作

俄羅斯傳媒報道，俄羅斯聖彼得堡證券交易所(SPB Exchange)宣布，將於下周一(6月20日)起容許當地經紀買賣在香港交易所(388)上市的指定股票，初步共12隻港股在名單之中，包括騰訊(700)及阿里巴巴(9988)，預計在今年底股份數目會增至200隻，至2023 年將增至1,000隻。

港交所發言人回應查詢時指，目前沒有就此與俄羅斯聖彼得堡證券交易所進行合作，相信是該公司自行推出的全球發行人推廣計劃一部分。

據報道，這次聖彼得堡證券交易所選定的12隻港股包括：

騰訊(0700)、京東(9618)、小米(1810)、阿里巴巴(9988)、美團 (3690)、舜宇光學(2382)、碧桂園(2007)、金沙中國(1928)、長和(0001)、長實集團(1113)、中生製藥(1177)及萬洲國際(0288) 。

俄羅斯聖彼德堡證券交易所指出，港股作為市場發展的一部分，未來將逐步擴大可交易港股的名單，預計到今年底增至200只，2023年增至1,000只。當局預計俄羅斯領先的經紀商將在1至1.5個月內為客戶提供服務。證券將以港元買賣及結算。交易時段為莫斯科時間早上8時至下午6時。證券將於第二個交易日（T+2）交收，交易日曆將與香港聯交所交易日曆同步。報道並沒有提供入選要求。

俄羅斯聖彼德堡證券交易所於1997年成立，成為俄羅斯第一家獲得許可的證券交易所，2014年啟動境外股權證券交易。截至 2017 年底，標普 500 指數中的所有股票都可以在該平台上交易。