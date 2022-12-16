俄羅斯交易所冀明年開放買賣500隻在港上市中國股票

俄羅斯交易所據報冀明年開放買賣500隻在港上市中國股票。（網上圖片）

俄羅斯第二大交易所聖彼得堡證券交易所（SPB Exchange）表示，計劃2023年開放500多隻香港上市的中國股票在交易買賣，並計劃擴大到印度、巴西和南非等市場。

根據《路透社》報道，俄羅斯聖彼得堡證券交易所主要交易海外上市股份，不過據交易所早前公布，今年該所註冊客戶數量增長28%，惟交易量下降。俄羅斯央行今年7月時曾估計，在西方制裁及俄羅斯實施包括禁止交易外國股票在內的限制措施後，俄羅斯人持有的約6萬億盧布（折合約7,224億港元）的外國股票已被凍結。

與許多俄羅斯企業一樣，聖彼得堡證券交易所正積極尋求其他友好市場，希望在烏茲別克斯坦、印度、巴西、墨西哥、南非和其他發展中國家提供交易服務。但聖彼得堡證券交易所行政總裁Roman Goryunov 承認，地緣政治的不確定性使得不可能給出具體的時間表。他認為，一切都變化得如此之快，要按季度製定正確的年度計劃似乎簡直是遙遠夢想。

俄羅斯人持 6 萬億盧布 外國股票因制裁已被凍結

電動滑板車公司Whoosh本周三於俄羅斯上市，成為地今年唯一一次新股，集資額金額則低於預期。Goryunov直言，如果市場的流動性和容量正在下降，自然地，要成功配售也是相當複雜。

今年6月曾有俄羅斯傳媒報道，聖彼得堡證券交易所宣布月6月20日起容許當地經紀買賣在香港交易所（388）上市的指定股票，初步共12隻港股在名單之中，預計在今年底股份數目會增至200隻，至2023年將增至1,000隻。不過港交所發言人當時回應查詢時表示，目前沒有就此與俄羅斯聖彼得堡證券交易所進行合作，相信是該公司自行推出的全球發行人推廣計劃一部分。

當時報道提及的選定的12隻港股包括：騰訊（700）、京東（9618）、小米（1810）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）、舜宇光學（2382）、碧桂園（2007）、金沙中國（1928）、長和（001）、長實集團（1113）、中生製藥（1177）及萬洲國際（288）。