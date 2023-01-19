保企動態｜Sun Life永明推兩個ESG概念儲蓄產品

SunLife永明人壽及康健業務總經理楊娟(左)與胡孟青分享ESG趨勢及2023年資產配置策略。

Sun Life永明宣布，推出兩個主打ESG概念的新儲蓄產品，分別為「萬年青‧尊享儲蓄計劃」及「萬年青‧傳承儲蓄計劃」，數據顯示，去年發現73%客戶未來有興趣投資ESG產品。

Sun Life永明人壽及康健業務總經理楊娟指，ESG理念備受各界認同，或會受惠政策紅利，有助客戶捕捉長線儲蓄回報，更表示為幫助客戶重點投資配置於高ESG評分的資產。

胡孟青：投資需考慮是否達持續性回報

另外，香港著名股評人胡孟青則指，全球正處於加息「收水」年代，投資成本上升，投資者入市變得謹慎，除考慮項目短期回報能力外，亦會考慮是否可達到持續性回報。具ESG概念的項目正因為經營管理有規範，經得起市場監管，市場動盪時有較強抗跌力，所以近年成為投資新趨勢。投資者對ESG投資的需求強勁，例如近來很多家族辦公室、機構投資者物色投資時，除了盈利能力，更會考慮項目是否符合ESG要求。

根據標普全球市場財智，於2020年3月至2021年3月全球新冠疫情期間，ESG 基金表現跑贏大市，增長27.3%至55%，標準普爾指數僅增長27.1%。

「萬年青‧傳承儲蓄計劃」主打優厚的潛在長期回報，預期總內部回報率可高達7.2%，以實現豐厚長遠回報及財富增值同時配合多重靈活財務安排之選項，協助有效地財富傳承。