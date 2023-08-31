保監局：上半年保險業毛保費按年跌1.4%　內地客新單保費漲至319億

保監局周四（31日）公布，2023年上半年香港保險業的臨時統計數字，期內毛保費總額達到2,957億元，較去年同期下跌1.4%。一般保險業務的毛保費及淨保費，分別為370億，上升5.1%，以及233億，上升3.4%；已償付申索毛額則為152億，上升11.3%，整體承保利潤由25億下降至15億。

長期業務保費按年跌2.2%

上半年，長期有效業務的保費收入總額為2,587億，按年跌2.2%，主要包括個人人壽及年金（非投資相連）業務，其保費收入為2,275億，上升3.1%；個人人壽及年金(投資相連)業務，其保費收入為127億，下跌15.9%。給付保單持有人的申索和利益總金額為1,554億，上升4.4%。

至於退休計劃業務供款為148億，下跌41.1%，主要受到2022年同期有關退休計劃業務的個別交易所影響；長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費為1,031億，上升25.9%；上半年保險公司共發出約2.02萬份合資格延期年金保單，涉及保費13億，佔個人業務總額1.3%。