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財經
2023-08-31 16:10:00

保監局：上半年保險業毛保費按年跌1.4%　內地客新單保費漲至319億

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保監局：上半年保險業毛保費按年跌1.4%，內地客新單保費漲至319億。(資料圖片)

保監局周四（31日）公布，2023年上半年香港保險業的臨時統計數字，期內毛保費總額達到2,957億元，較去年同期下跌1.4%。一般保險業務的毛保費及淨保費，分別為370億，上升5.1%，以及233億，上升3.4%；已償付申索毛額則為152億，上升11.3%，整體承保利潤由25億下降至15億。

長期業務保費按年跌2.2%

上半年，長期有效業務的保費收入總額為2,587億，按年跌2.2%，主要包括個人人壽及年金（非投資相連）業務，其保費收入為2,275億，上升3.1%；個人人壽及年金(投資相連)業務，其保費收入為127億，下跌15.9%。給付保單持有人的申索和利益總金額為1,554億，上升4.4%。

至於退休計劃業務供款為148億，下跌41.1%，主要受到2022年同期有關退休計劃業務的個別交易所影響；長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費為1,031億，上升25.9%；上半年保險公司共發出約2.02萬份合資格延期年金保單，涉及保費13億，佔個人業務總額1.3%。

內地客新單保費漲至319億

保監局受惠於去年同期基數偏低，上半年內地訪客的新造業務保費上漲至319億，相等於個人業務總額31%，超越2019年同期分別錄得263億及26.4%的相應數字。該反彈由終身壽險和危疾保障需求帶動，佔已發出保單份額89%，而有27%保費則涉及香港銀行機構提供的融資安排。此客戶群組購買的保單中約96% 是以非整付方式支付，即非一筆過支付。

業界回應業務發展

滙豐保險香港及澳門行政總裁文德華表示，很高興滙豐能繼續成為香港第一的人壽保險公司，由年初至今錄得超過200億港元的新造業務保費。文德華續指，隨著第三季將會有更多國際旅客來港，這將繼續帶動對領先理財及健康方案的需求，公司有信心這強勁的增長動力將會延續至全年。

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