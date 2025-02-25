保誠調查：七成Gen Alpha父母尊重子女追夢 惟準備不足

保誠保險今日公布年度「保誠財務健康指數」調查，顯示受訪者的財務健康狀況整體得分稍微上升，由去年的53.1分升至58分(100分為滿分)，代表他們對自身財務狀況更有信心。調查亦深入探討Gen Alpha (即出生於2010至2024年間的世代)父母的財務狀況，結果顯示Gen Alpha父母的財務健康指數錄62.3分，優於整體，尤其是「未來財務自由度」錄50%，較整體39%高，主要原因是他們有信心其儲蓄足夠應對未來生活所需。

94% 認為至少需要供養子女到 25 歲

調查指，74%的Gen Alpha父母會尊重並支持子女的個性和興趣發展，另外亦有73%鼓勵子女忠於自我。不過，雖然他們尊重及支持子女追尋夢想，惟卻準備不足夠，在為子女開發子女潛能方面，48%聲稱有計劃但沒有實際行動，只有33%付諸行動，其餘18%則未開始規劃。