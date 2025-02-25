保誠調查：七成Gen Alpha父母尊重子女追夢 惟準備不足

保誠保險今日公布年度「保誠財務健康指數」調查，顯示受訪者的財務健康狀況整體得分稍微上升，由去年的53.1分升至58分(100分為滿分)，代表他們對自身財務狀況更有信心。調查亦深入探討Gen Alpha (即出生於2010至2024年間的世代)父母的財務狀況，結果顯示Gen Alpha父母的財務健康指數錄62.3分，優於整體，尤其是「未來財務自由度」錄50%，較整體39%高，主要原因是他們有信心其儲蓄足夠應對未來生活所需。
94%認為至少需要供養子女到25歲
調查指，74%的Gen Alpha父母會尊重並支持子女的個性和興趣發展，另外亦有73%鼓勵子女忠於自我。不過，雖然他們尊重及支持子女追尋夢想，惟卻準備不足夠，在為子女開發子女潛能方面，48%聲稱有計劃但沒有實際行動，只有33%付諸行動，其餘18%則未開始規劃。
另外，58% Gen Alpha父母預期需經常或間中為子女提供經濟支援，94%認為至少需要供養子女到25歲，惟只有37%表示已為子女的未來儲蓄。
財富傳承期望與工具運用間存缺口
保誠保險首席產品管理總監馮偉成稱，除履行「贍養」義務外，家長也可以思考如何能「善養」子女，為他們提供全方位的支持。調查顯示Gen Alpha父母於財富傳承的期望與相關工具的運用之間存有缺口，其理財知識及財務規劃亦有待提升，以實現更妥善的財富傳承安排。有見於此，保誠推出全新具信託元素的「保誠信守明天多元貨幣計劃」，透過市場首創的自主入息及自主傳承選項靈活規劃財富傳承，希望幫助每個家庭實現財務自由，並全力成就子女獨一無二的未來，讓他們的世界放大。