保誠「就醫自由度調查」: 逾九成大灣區居民憂難實現就醫自由 港人認為解鎖就醫自由至少需港幣670萬

保誠保險有限公司（「保誠」）公佈「就醫自由度調查」，結果顯示逾九成（94%）大灣區居民對實現「就醫自由」感憂慮，主要原因包括醫療費用高昂、醫療網絡受限及未能獲得優質的醫療保健服務。

調查更發現，大部分受訪者 （86%） 對「就醫自由」的理解為可自由選擇醫療資源（如醫院、醫生及藥品等），而有85%受訪者認為「就醫自由」就是即時獲得適切的醫療支援，另82% 視「就醫自由」為可輕鬆應付各種醫療開支。

就醫自由成本不菲 約等同 10 年家庭收入

逾半數（55%）受訪者認為難以達至「就醫自由」，主因是醫療費用高昂，其中超過六成（66%）港人對醫療開支急增感到憂慮，比例明顯高於大灣區內地居民（47%）。這可能源於醫療通脹的現象，從調查結果顯示，整體受訪者預計未來十年醫療開支增幅可達16.4%，而港人更預測增幅將達17.7%，較大灣區內地居民的預計升幅為高（14.3%）。

鑑於醫療開支不斷上升，大灣區整體受訪者預料實現就醫自由需港幣550萬。當中的香港受訪者預計需要約港幣670萬才能實現就醫自由，相當於其大約10年的家庭收入；而大灣區內地居民預計的門檻則約為人民幣420萬元（約港幣450萬），同樣相當於其大約10年的家庭收入，這反映實現就醫自由為兩地受訪者都帶來相當大的財務負擔。

除醫療開支外，受訪者亦表示相關保險計劃的醫療網絡受限（46%）、因時間所限或欠缺靈活的預約時段而未能安排醫療保健服務（37%），以及未能獲得優質的醫療保健服務（35%）均令他們對實現就醫自由感到憂慮。受訪者普遍重視全球藥物搜尋（77%）、第二醫療意見（76%）及跨境醫療支援（72%）等服務，但在受訪者持有的醫療保障計劃中，只有不足半數涵蓋相關保障。至於港人重視的私家病房全數保障及大灣區內地受訪者重視的國際醫療服務，則分別只有 43% 和55%的醫療保險計劃提供此類保障。這凸顯兩地居民的醫療保障未能足夠應付實際所需，為他們實現就醫自由帶來挑戰。

保誠首席產品管理總監馮偉成表示：「『就醫自由』對粵港澳大灣區居民意味著在醫療服務體驗選擇上的自由程度，惟他們在這方面仍然面臨不少挑戰，因此未能完全達到就醫自由。當被問及對實踐「就醫自由」的自我評估，31%受訪者認為目前的就醫自由受到一定程度的限制，而在大灣區內地城市，該比例更升至逾40%。」

跨境醫療需求與日俱增 惟服務質素及就診流程等亟待改善

調查亦顯示，受訪者對跨境醫療服務需求殷切。56%整體受訪者表示過去三年曾使用跨境醫療服務，更有超過七成每年多次使用此類服務。展望未來幾年，有意增加使用跨境醫療服務的大灣區內地居民佔比更達90%，遠高於香港受訪者（48%）。

儘管如此，受訪者普遍認為跨境醫療服務仍有很大改善空間，其中44%表示服務質素是令他們卻步的一大原因。這對港人而言尤其如此，超過半數（54%）認為跨境醫療服務質素有待提升，遠高於大灣區內地居民（35%）。而對大灣區內地居民而言，就診流程複雜（例如醫療行政程序的差異）是他們面對的最大挑戰（44%），其次為醫療費用高昂（42%），以及可供選擇的醫療機構或服務有限（35%）。

此外，復康護理服務亦備受粵港澳大灣區居民關注。43%受訪者表示復康護理及相關藥物所需費用是他們的最大憂慮。而潛在的後遺症或併發症治療（41%）及相關保險計劃的復康保障是否充足（37%）亦是他們所擔憂的問題。