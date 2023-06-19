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財經
2023-06-19 17:27:35

信保局：今年首5個月投保額回落 索償額錄雙位數增長

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信保局：今年首5個月投保額回落 索償額錄雙位數增長

趙民忠強調索償數字仍較疫情前處於十分低水平，數字仍屬健康。

香港出口信用保險局(簡稱：香港信保局)今日(19)宣布推出試行計劃，與本地5間銀行，包括中銀香港(2388)、東亞銀行(023)、星展銀行(香港)、恒生銀行(011)及滙豐銀行，合作推動一項「中國內銷風險分擔安排」，以期增加香港信保局對香港出口商的保障範圍，從而加強其對開拓內銷市場的信心及保障。

香港出口信用保險局總監趙民忠表示，上述安排目前屬試行初期，每個買家集團的最高信用限額為1億元，初步總信用額為100億元，一年後會進行檢討，包括會否再加碼及擴展內銷以外的範圍。他指出，截至今年4月底，信保局在內地批出的信用額逾280億元，有信心新安排會有一定需求，如電子業及成衣業等。

趙民忠：對前景審慎樂觀

至於中港今年初恢復通關，趙民忠稱，索償宗數有所回升，宗數按年有雙位數字增長，但主要由於去年基數低，加上年初歐美等地企業破產情況嚴峻，以致零售商面對較大壓力，強調索償數字仍較疫情前處於十分低水平，數字仍屬健康。

他續稱，今年首5個月投保額按年回落，主要受首季表現影響，不過於4月及5月表現造好，錄得雙位數的升幅，期望下半年市場陸續消化庫存，美國加息周期即將見頂，加上下半年屬傳統消費旺季等因素，相信投保額會較上半年更好，整體而言對前景審慎樂觀。

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