信保局：今年首5個月投保額回落 索償額錄雙位數增長

香港出口信用保險局(簡稱：香港信保局)今日(19日)宣布推出試行計劃，與本地5間銀行，包括中銀香港(2388)、東亞銀行(023)、星展銀行(香港)、恒生銀行(011)及滙豐銀行，合作推動一項「中國內銷風險分擔安排」，以期增加香港信保局對香港出口商的保障範圍，從而加強其對開拓內銷市場的信心及保障。

香港出口信用保險局總監趙民忠表示，上述安排目前屬試行初期，每個買家集團的最高信用限額為1億元，初步總信用額為100億元，一年後會進行檢討，包括會否再加碼及擴展內銷以外的範圍。他指出，截至今年4月底，信保局在內地批出的信用額逾280億元，有信心新安排會有一定需求，如電子業及成衣業等。