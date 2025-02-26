信置半年核心少賺24% 維持中期息15仙

集團期內應佔物業銷售總收入24.48億元，大減63.1%；未入帳應佔合約銷售總額約113億元，當中約91億元將在2024/2025財政年度下半年預期入帳。集團指，有多個新項目可供推售，包括位於中環的ONE CENTRAL PLACE、油塘通風樓物業發展項目、元朗的柏瓏 III 及將軍澳的日出康城第13期物業發展項目，均已取得預售樓花同意書。另外，預期土瓜灣榮光街/崇安街發展項目將於今年獲發預售樓花同意書。

信和置業(083)公布去年底止半年純利18.2億元，按年少30.9%；在撇除投資物業公平值變動的影響後，核股東應佔基礎溢利24.41億元，減23.9%；每股盈利0.21元；中期息維持15仙。

租金收益跌 1.6%

租金方面，信置半年應佔總租金收益17.48億元，跌1.6%，主要受累零售業面臨新挑戰；淨租金收益13.77億元，少6.3%，受港府先前提供的政府收費豁免/寬減終止，以及支付新物業的首張地稅及差餉繳款通知書所致。投資物業整體出租率89.5%，下降1.3個百分點。

酒店經營溢利增 2.8%

酒店方面，集團期內收入7.94億元，跌2.1%；經營溢利2.61億元，多2.8%。

信和置業主席黃志祥表示，今年集團將在不斷變化的宏觀經濟環境中保持警惕和應對能力。管理層強調穩健基礎、深入了解客戶需求、堅持可持續發展及追求卓越至關重要。集團將繼續提高生產力和效率，同時審慎管理財務，財政穩健，加上可持續的業務增長策略，有助應對挑戰和把握機遇。