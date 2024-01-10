主板——中國光大水務有限公司（01857） 光大水務 以水為源 樂水廿載

自2003年註冊成立以來，中國光大水務有限公司（簡稱「光大水務」；股份代號：U9E.SG及1857.HK）二十年來深耕水環境，穩步成長為中國領先的水環境綜合治理服務商。面對外部形勢的複雜多變、行業轉型提升的機遇和挑戰，光大水務堅持以「水」為基色，聚焦「泛水」領域，固本拓新、提質增效，探索夯實企業的可持續發展之路。
以水為源 豐富內涵
今年以來，光大水務積極探索和挖掘市場潛力，於傳統、新興業務賽道均有良好進展。
傳統業務領域，公司落實多個現有項目的擴建和提標改造工程，鞏固傳統領域市場地位。新興業務領域，首次以EPCO（設計-採購-施工-運營）模式承接污水處理項目，實現了輕資產業務新突破，也標誌著公司與當地政府在公用事業、環境治理領域的實踐新模式取得重要成果。其中，江蘇江陰高新區污水處理廠一期一階段EPCO項目的取得還使公司具備了積體電路矽片、晶片、封裝測試全過程的工業廢水處理能力，顯著增強相關服務能力。此外，廣東南雄畜禽糞污資源化利用項目的簽署，標誌著公司的業務佈局延伸至面源污染治理、農村環境治理領域，豐富了「泛水」業務內涵，亦通過解決畜禽糞污還田「最後一公里」難題，助力當地構建環境友好的農業及畜禽養殖業發展模式，促進當地產業升級。
綠碳節能 數智賦能
作為「降本增效」工作的重要組成，光大水務自2021年以來提出的「廠內光伏」項目持續有序推進，為公司打造新型低碳污水處理廠提供助力。截至目前，已有4個項目的光伏發電設施投入運營，今年首十個月產生綠色電力超過900萬千瓦時；另有10個項目的相關設施正在推進中，未來可增加裝機容量逾12兆瓦。
與此同時，光大水務還著重提升旗下項目的數字化、智慧化水平。今年，公司根據旗下項目的運營管理特點和需求，基於近年來的相關實踐積累與探索思考，制定並實施了《光大水務智慧污水處理廠標準》，對智慧污水處理廠的自動控制、運營管理、智慧控制、資料分析等系統作出清晰、詳細的規定和說明，進一步規範和提升污水處理廠的相關技術水平和生產配置，逐步建立一個高效率、低風險、系統化、數智化的污水處理廠運營模式，賦能運營管理，促進降本增效。
樂水二十載，初心向未來。未來，光大水務將繼續緊跟國家戰略指引，聚焦「泛水」概念，由市場、管理、科技等多維度切入，積蓄發展動能，完善產業鏈佈局，構建發展新格局，並以更高站位、更實擔當、更多作為，推動以水為源的產業價值創造，服務國家大戰略，促進經濟、環境和社會的共同可持續發展。