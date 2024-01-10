主板——中國光大水務有限公司（01857） 光大水務 以水為源 樂水廿載

自2003年註冊成立以來，中國光大水務有限公司（簡稱「光大水務」；股份代號：U9E.SG及1857.HK）二十年來深耕水環境，穩步成長為中國領先的水環境綜合治理服務商。面對外部形勢的複雜多變、行業轉型提升的機遇和挑戰，光大水務堅持以「水」為基色，聚焦「泛水」領域，固本拓新、提質增效，探索夯實企業的可持續發展之路。

以水為源 豐富內涵

今年以來，光大水務積極探索和挖掘市場潛力，於傳統、新興業務賽道均有良好進展。

傳統業務領域，公司落實多個現有項目的擴建和提標改造工程，鞏固傳統領域市場地位。新興業務領域，首次以EPCO（設計-採購-施工-運營）模式承接污水處理項目，實現了輕資產業務新突破，也標誌著公司與當地政府在公用事業、環境治理領域的實踐新模式取得重要成果。其中，江蘇江陰高新區污水處理廠一期一階段EPCO項目的取得還使公司具備了積體電路矽片、晶片、封裝測試全過程的工業廢水處理能力，顯著增強相關服務能力。此外，廣東南雄畜禽糞污資源化利用項目的簽署，標誌著公司的業務佈局延伸至面源污染治理、農村環境治理領域，豐富了「泛水」業務內涵，亦通過解決畜禽糞污還田「最後一公里」難題，助力當地構建環境友好的農業及畜禽養殖業發展模式，促進當地產業升級。

