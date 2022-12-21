主板—中國光大水務有限公司（01857） 「泛水」引領，「低碳」前行

作為中國領先的水環境綜合治理服務商，中國光大水務有限公司（簡稱「光大水務」；股份代號：U9E.SG及1857.HK）今年堅持以「水」為基色，圍繞「泛水」概念，以「減污降碳」為切入點，開展了一系列有益的研究和探索工作。

光大水務以水處理領域的優勢和經驗為切入點，放眼「泛水」產業鏈，探索發展新路徑。圖為光大水務南寧水塘江綜合整治PPP項目。

「廠內光伏」試點自2021年首次落地公司山東淄博污水處理項目以來，已拓展至德州、濱州、連雲港、淮安、天津等多地的水務項目。各試點項目廠區內的光伏發電設施總裝機容量超過16兆瓦，通過增加綠色能源供應，減少外購用電，減少項目碳足跡，以降低運營成本。

今年，光大水務開展形式多樣的探索工作，致力打造「低碳運行、能源自給、資源回收利用」的新型低碳污水處理廠，落實公司的綠色低碳發展理念。

光大水務主動打破部門、團隊邊界，已先後成立十多個產業研究柔性團隊，涉及紡織印染、電鍍、化學製藥、污泥資源化處置等產業領域，同時結合長江大保護、鄉村振興等國家戰略。公司管理層多次帶隊深入各地調研交流，形成多份深度調研報告，為公司發展規劃提供有力支撐。例如，公司憑藉相關產業研究與探索，已於今年先後簽署多個工業廢水處理項目，增強工業廢水處理服務能力，鞏固市場地位。此外，公司圍繞國家鄉村振興戰略、污泥資源化利用等領域，密切跟進優質業務機會，並取得積極進展，有助在未來進一步豐富公司業態，逐步完善「泛水」產業鏈布局。

面對傳統市場日趨飽和、競爭加劇，光大水務堅持業務以「水」為核心，以水處理領域的優勢和經驗為切入點，放眼「泛水」產業鏈，依託柔性團隊，集中攻堅力量，探索發展新路徑。

繼首個「廠內光伏」試點實施後，光大水務在天津北塘的水務項目不僅搭建光伏設施，也進一步挖掘項目特點，成為公司乃至當地的低碳示範項目。該項目的水源空調站提取水中熱能，利用其溫差作為綠色能源，供給廠區中央空調系統，每年可為項目廠區節電約100多萬千瓦，相當於減少二氧化碳排放約32噸。該項目亦推出再生水直供、污泥資源化利用等，提升項目的資源回收利用水平，增強經濟效益。

展望未來，光大水務將作為綠色低碳發展理念的堅定支持者，緊跟國家「雙碳」戰略指引，聚焦「泛水」產業鏈布局，將點滴摸索匯集成持續發展動能，助公司打造高質量、可持續的發展新格局，實現「以水為源的產業價值創造」。