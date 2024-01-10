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傑出上市公司大獎
2024-01-10 04:30:52
日報

主板——力寶有限公司（00226）聚焦亞洲醫療生態系統 建立泛亞洲醫療平台

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力寶有限公司

力寶有限公司董事總經理兼行政總裁李聯煒先生

力寶集團是亞洲規模最大、最多元化的企業集團之一，業務遍及多個地區和行業，同時亦是印尼最大的商業集團之一，擁有多元化的投資組合，涵蓋地產、醫療健康、酒店、購物中心、教育、金融服務、食品、零售等。

力寶有限公司是力寶集團的成員之一，其主要業務是投資控股，主要投資之一是在新加坡證券交易所上市的公司OUE Limited。OUE以其在新加坡的地標性房地產投資組合而聞名，始終如一地利用其房地產開發和資產管理方面的專業知識，優化回報並釋放價值。其物業組合包括俯瞰Marina Bay的OUE Bayfront、位於Shenton Way的OUE Downtown和 Downtown Gallery、位於金融區核心的摩天大樓One Raffles Place、位於上海淮海中路中心的力寶廣場、擁有1,000多間客房並位於Orchard Road中央位置的新加坡Hilton Singapore Orchard和Mandarin Gallery、樟宜機場附近的Crowne Plaza Hotel、以及豪華住宅開發項目OUE Twin Peaks。

力寶有限公司

行政長官李家超率團赴印尼到訪力寶集團

強大國際網絡 接連中港印三地發展機遇

世界在未來將面臨多角度的挑戰，包括科技發展，經濟結構、地緣政治秩序和人口結構變化等，為進一步鞏固基礎，力寶集團過去兩年正進行一些去槓桿化工作，以應對未來的不確定性，並為當前市場可能出現的任何機會做好準備。同時，力寶集團相信連接中國大陸、香港和其他東南亞國家，尤其是印尼的「一帶一路」倡議將會為集團帶來巨大機遇。憑藉其強大基礎和國際網絡，集團在促進這些不同國家的聯繫能發揮獨特作用。2023年7月，由行政長官李家超率領赴印尼的香港代表團訪問力寶集團，商討香港、印尼和中國大陸之間的商機。

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專注醫療科研 為社區提供優良且可負擔的服務

力寶集團的長期戰略之一，是希望建立一個泛亞洲醫療平台，在亞洲促進強大和互聯的醫療生態系統發展。目前力寶集團已在區域醫療健康領域佔有重要地位，包括於印尼擁有、經營40多家醫院，由3,700多名全科醫生、專科醫生和牙醫以及8,000多名護士和醫務人員提供服務；在緬甸，亦擁有、經營7家醫療設施，其中包括3家醫院；同時，力寶集團在新加坡擁有最大的私人診所網絡之一，超過100多家診所。

此外，力寶集團更與戰略合作伙伴在中國建設、營運3家醫院，地點分別在深圳太子灣、江蘇省常熟市和無錫市。  

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展望未來，力寶集團和力寶有限公司將繼續發展各項業務，把握機遇，與戰略合作伙伴合作加強區域互聯互通，並專注於建立一個以科技為基礎的泛亞洲醫療平台，增加在醫療科研、科技投資和人員培訓及交流，包括與國際知名機構科研合作，為連接國家的社區提供一個優良、容易獲取和大眾可以負擔得起的醫療服務。

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