主板(大市值)——信和置業有限公司 (00083) 建構更美好生活 共築可持續未來

信和集團旗下信和置業有限公司 (00083) 成立於1971年，是香港主要地產發展商之一。集團業務遍及香港、中國內地、新加坡及澳洲悉尼，參與項目逾250個，涉及總樓面面積逾1.3億平方呎。集團透過「綠色生活」、「創新構思」和「心繫社區」3個重點範疇，將可持續發展融入業務各層面，建構宜居、宜作、宜樂的社區。 積極推進可持續發展 締造綠色建築環境 集團於2020年公布《可持續發展願景2030》，至今目標達38項，涵蓋再生能源、減塑、環保建築認證及創新科技等重要範疇，並發表《減碳藍圖》及氣候風險評估工具，透過全面的減碳方針於2050年或之前實現淨零碳排放目標。集團並簽署支持聯合國全球契約、「Business Ambition for 1.5ºC」，及氣候相關財務信息披露工作組 (TCFD) 等國際倡議。

集團深明建築環境對身心健康的重要性，將健康舒泰及可持續發展考量融入發展項目，從建築規劃到管理，確保物業設計、建築、管理及採購過程符合可持續發展原則，當中包括致力為旗下所有香港新建物業取得綠建環評認證及「WELL健康建築標準™」認證。集團旗下的香港富麗敦海洋公園酒店更成為本港及內地首家獲「WELL v2™」預認證的酒店項目。 支持創新科技發展 共建國際創科樞紐 集團深信創新和科技是多元化、可持續發展的關鍵，有助鞏固香港的競爭力。集團於2018年3月成立「香港創新基金」，提供全面創科生態系統，助香港發展成為國際創科樞紐。同年成立「信和創意研發室」，為本地及海外研發人員及科技企業提供沙池平台，攜手共創解決方案，範疇涵蓋先進綠色材料、傳感科技、健康照明及人工智能。集團亦推出企業創新計劃「城慧」，滙聚有潛質的科技和企業人才，共同研發解決方案。