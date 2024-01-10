主板(大市值)——信和置業有限公司 (00083) 建構更美好生活 共築可持續未來

信和集團旗下信和置業有限公司 (00083) 成立於1971年，是香港主要地產發展商之一。集團業務遍及香港、中國內地、新加坡及澳洲悉尼，參與項目逾250個，涉及總樓面面積逾1.3億平方呎。集團透過「綠色生活」、「創新構思」和「心繫社區」3個重點範疇，將可持續發展融入業務各層面，建構宜居、宜作、宜樂的社區。
積極推進可持續發展 締造綠色建築環境
集團於2020年公布《可持續發展願景2030》，至今目標達38項，涵蓋再生能源、減塑、環保建築認證及創新科技等重要範疇，並發表《減碳藍圖》及氣候風險評估工具，透過全面的減碳方針於2050年或之前實現淨零碳排放目標。集團並簽署支持聯合國全球契約、「Business Ambition for 1.5ºC」，及氣候相關財務信息披露工作組 (TCFD) 等國際倡議。
集團深明建築環境對身心健康的重要性，將健康舒泰及可持續發展考量融入發展項目，從建築規劃到管理，確保物業設計、建築、管理及採購過程符合可持續發展原則，當中包括致力為旗下所有香港新建物業取得綠建環評認證及「WELL健康建築標準™」認證。集團旗下的香港富麗敦海洋公園酒店更成為本港及內地首家獲「WELL v2™」預認證的酒店項目。
支持創新科技發展 共建國際創科樞紐
集團深信創新和科技是多元化、可持續發展的關鍵，有助鞏固香港的競爭力。集團於2018年3月成立「香港創新基金」，提供全面創科生態系統，助香港發展成為國際創科樞紐。同年成立「信和創意研發室」，為本地及海外研發人員及科技企業提供沙池平台，攜手共創解決方案，範疇涵蓋先進綠色材料、傳感科技、健康照明及人工智能。集團亦推出企業創新計劃「城慧」，滙聚有潛質的科技和企業人才，共同研發解決方案。
「逾半個世紀以來，信和集團秉持『建構更美好生活』的使命，與社區同心前行。我們當繼續努力，共建更美好更可持續發展的未來。」— 信和集團副主席黃永光
信和置業自2012年9月起納入為「恒生可持續發展企業指數系列」成份股，並獲得 AA+評級。同時，自2019年起連續4年入選「大灣區企業可持續發展指數」企業10強。在推動企業可持續發展、提高環保績效、社會責任和企業管治方面的努力備受肯定，信和置業取得其他評級及獎項包括：
•香港首家入選Corporate Knights「全球可持續發展企業100強」的發展商
•獲納入道瓊斯可持續發展亞太指數，標示集團可持續發展表現位列亞太地區前20%
•獲納入國際評級機構標普全球 (S&P Global) 2023年度《可持續發展年鑑》
•MSCI環境、社會及管治評級獲上調至AA級
•連續兩年獲Sustainalytics評為「亞太區域ESG最高評級企業」及保持「低風險」評級
•於《彭博商業周刊/中文版》與德勤合辦的2020年度至2023年度「ESG領先企業大獎」獲「ESG領先企業大獎 (企業組別一：
市值超過200億港元)」及「領先環保項目獎」
•獲香港上市公司商會與香港浸會大學公司管治與金融政策研究中心頒發2020年度至2023年度「環境、社會及管治卓越獎」