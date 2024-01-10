主板——登輝控股有限公司（01692）尋求電熱家用電器的生產突破 展現五大「至臻」價值

登輝控股有限公司一直秉持「至臻設計」、「至臻價值」、「至臻品質」、「至臻溝通」和「至臻服務」的五大核心價值，積極了解產品銷售地區的生活文化及個別地域消費者的細緻需求，為客戶提供多樣化、創新且高質量的電熱家用電器。登輝以卓越的管理優勢脫穎而出，自2019年上市以來連續第四年獲得「傑出上市公司大獎」殊榮，成為主導電熱家用電器市場的龍頭企業。

登輝的卓越管治令集團在逆景中仍能展現其持續發展的韌性。2023年初，受歐洲國家能源及食品價格高通脹影響，消費情緒明顯減弱、零售層面的存貨流轉率緩慢，對零售商造成巨大壓力。這些挑戰導致零售商在下達新訂單及補充存庫方面採取更審慎的採購方針，直接影響家電同業訂單數量。然而，憑藉其創新的產品研發能力以及穩健的客戶關係，於艱難的營商環境下，登輝依然交出理想業績。截至2023年6月底，登輝中期純利按年上升42.6%至8730萬元、毛利率同比大增8.3個百分點至37.4%。