主板——登輝控股有限公司（01692）尋求電熱家用電器的生產突破 展現五大「至臻」價值

登輝控股有限公司一直秉持「至臻設計」、「至臻價值」、「至臻品質」、「至臻溝通」和「至臻服務」的五大核心價值，積極了解產品銷售地區的生活文化及個別地域消費者的細緻需求，為客戶提供多樣化、創新且高質量的電熱家用電器。登輝以卓越的管理優勢脫穎而出，自2019年上市以來連續第四年獲得「傑出上市公司大獎」殊榮，成為主導電熱家用電器市場的龍頭企業。
登輝的卓越管治令集團在逆景中仍能展現其持續發展的韌性。2023年初，受歐洲國家能源及食品價格高通脹影響，消費情緒明顯減弱、零售層面的存貨流轉率緩慢，對零售商造成巨大壓力。這些挑戰導致零售商在下達新訂單及補充存庫方面採取更審慎的採購方針，直接影響家電同業訂單數量。然而，憑藉其創新的產品研發能力以及穩健的客戶關係，於艱難的營商環境下，登輝依然交出理想業績。截至2023年6月底，登輝中期純利按年上升42.6%至8730萬元、毛利率同比大增8.3個百分點至37.4%。
核心技術優勢
擁有強大的研發能力也需靠嚴格且穩定的品質控制體系來維持競爭優勢。登輝抓緊機遇，依靠其產品獨特性、核心技術優勢以及穩固的客戶關係維持公司盈利能力，讓產品符合世界級品牌的要求，形成競爭壁壘，鞏固市場地位。此外，登輝的營銷團隊了解各銷售地區的生活文化，發掘產品可以優化的地方，令消費者細緻的需求融入產品的多樣性特點中，提升銷售效率。
高節能生產機器 推動環境保護
作為業內知名的電熱家用電器製造商之一，登輝在維持公司盈利增長的同時，亦矢志成為負責任的企業，為社區的福祉作出貢獻。因此，登輝積極推動環境保護，包括監控能源耗用、溫室氣體排放及污水處理，選用高節能的生產機器，並在製造產品過程中盡量使用可再生燃料。另外，登輝亦會給予員工適當的保障及福利，讓他們在安全舒適及充滿活力的環境下工作；同時致力關懷弱勢社群，透過慈善基金捐款、捐贈物資予慈善機構以及鼓勵員工及家屬參與各種慈善活動，積極回饋社會。
人工智能技術結合產品及生產過程
展望未來，登輝將專注產品開發，並研究將人工智能等技術結合到產品及生產過程中，以保持產品競爭力。2024年，登輝將推出新型號咖啡機及蒸汽熨斗，並計劃在2024年推出更多配備加強版功能及提升用戶體驗的新產品。此外，登輝也在推進工業4.0及生產線數位化計劃，以提高產能及產品質量。同時，登輝亦正尋找機會進入拉丁美洲、中東等未開發市場，持續與潛在客戶保持溝通，以識別合適擴展機遇，為不同市場量身定制解決方案及策略。
登輝致力於在電熱家用電器領域實現生產突破，具體實踐其卓越的五大「至臻」核心價值，強調品質控制、環境保護以及人工智能技術結合，讓登輝在市場中保持競爭力並為開拓新的市場機遇打好穩建根基。