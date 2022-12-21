藍籌—香港鐵路有限公司（00066）三大社會及環境目標「讓城市前行」 促進可持續社區發展

香港鐵路有限公司（簡稱「港鐵」）植根香港，秉持「讓城市前行」的使命，透過鐵路服務及物業發展等不同業務，與香港一同成長。近年港鐵致力將環境、社會及企業管治納入業務發展和營運中，確立三大社會及環境目標，藉此促進可持續社區發展，推動關愛共融社會。

三大社會及環境目標 共建多贏局面

港鐵在發展自身業務的同時，亦致力協助社區發展，透過自身資源，訂立三大社會及環境目標，包括「社會共融」、「減少溫室氣體排放」和「促進發展及機遇」，希望與香港一同持續發展和進步。

在社會共融方面，港鐵致力為有需要乘客包括長幼、孕婦、傷健人士等提供無障礙出行體驗，亦不斷推出新措施，例如於北角站試行在月台幕門安裝閃燈裝置，以便聽障人士知道車門即將關上。

在減少溫室氣體排放方面，鐵路已是一個低碳交通工具，港鐵亦訂下「2050年實現碳中和」的目標，推出不同減碳節能措施，例如早前完成大規模空調冷卻裝置更換工程，減少約15,000噸二氧化碳，不但為乘客提供更舒適的環境，亦具更高能源效益。

港鐵在促進發展及機遇方面亦不遺餘力，其子公司MTR Lab未來幾年將預留超過3億港元投資初創企業，希望為年青一代及初創公司提供更多機遇。港鐵亦提供不同機會予有需要人士發展所長，例如最近邀請傷健人士擔任導賞員，透過搖控操作智能機械人於宋皇臺站及會展站提供導賞服務，協助他們實現價值。