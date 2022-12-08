傳獲大股東國藥溢價近6成提私有化 中國中藥炒高28%

中國中藥傳獲國藥集團溢價近6成提私有化，發言人稱消息並不屬實。（資料圖片）

內地國藥集團傳再考慮私有化中國中藥（570），根據《彭博社》昨日引述消息報道，國藥考慮以每股6元私有化中國中藥，較昨日收市價3.77元，溢價59.1%，惟尚未作出最終決定。中國中藥發言人表示，消息並不屬實。

受到消息刺激，中國中藥急升，今早高開14.9%後升幅擴大，一度上升近28%，最新報4.45元，升幅18%，成交金額4.96億元。

《彭博社》引述知情人士報道，中國中藥的最大股東國藥集團，正與顧問洽談私有化中國中藥的可能，收購要約可能在未來幾星期提出。

消息刺激股價今早升近28%

中國中藥目前市值約191億元，若以每股作價6元計算，中國中藥的市值將達到約312億元。報道稱，收購要約的條款仍在商討當中，不排除未來會有所調整。

中國中藥去年曾披露，國藥集團研究把其私有化，惟於同年8月宣布國藥決定不再推進該計劃。當時市傳作價為至少每股5.1元，即收購後市值約為257億元。

中國中藥是內地中藥配方顆粒行業的龍頭，同時生產中藥材、中藥飲片、中成藥等。據中期報告顯示，截至6月30日止的6個月，營業額59億元人民幣，按年下跌約27%，當中營業額佔比最大的中藥配方顆粒產品錄27.61億元人民幣，下跌49%。純利4.14億元人民幣，下跌55.5%。