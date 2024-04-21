債務危機｜朗詩綠色管理未能如期還債 擬聘財務及法律顧問解決

朗詩綠色管理(106)指，鑒於目前面臨流動資金壓力，該集團未能於今年4月20日(星期六)支付2022年票據相關款項利息。預告或可能導致其債權人要求加快還款。

該股指，現正與有關票據持有人討論，並將繼續密切監察情況及考慮一切可能行動，包括但不限於為其相關債務制定全面負債管理解決方案及委聘財務及法律顧問協助進行相關工作。倘出現任何重大進展，將適時根據上市規則提供最新資料。

房地產開發業務持續下滑

該股指，由於內地房地產市場自2021年下半年起放緩，集團於內地地區的房地產開發業務持續下滑，2022年及2023年的房屋預售數量及預售所得款大幅減少。並已制定若干計劃及措施以減輕流動資金壓力及改善財務狀況，包括但不限於積極調整銷售及預售活動以更好地響應市場需求、與各持份者溝通及加快收回應收款項。集團業務營運如常，將努力不懈，確保物業交付、加快物業銷售及業務營運穩定。