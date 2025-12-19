僅限8種！ 港交所擬優化買賣單位 鋪路統一每手股數

港股鋪路統一為每手股數！港交所(388)昨就優化證券市場每手買賣單位發諮詢文件，當中建議將每手股數由目前逾40種整合為8種標準選項；此外每手價值指引下限將顯著下調，並將增設每手價值的指引上限。港交所證券產品發展主管羅博仁(Brian Roberts)表示，當局的終極目標是統一每手股數以接軌國際。
今次諮詢為期12周，將於明年3月12日結束。港交所指，建議旨在提升二級市場的營運效率，並透過降低每手價值門檻，支持更多散戶投資者參與香港股票市場。
入場費設限 滙控或受影響
當局建議的8種標準化每手股數包括1股、50股、100股、500股、1,000股、2,000股、5,000股和10,000股。若實施，預計約25%的發行人須調整其每手股數。另外，由於目前交易執行成本已降低，每手價值的指引下限將由現在2,000元減半至1,000元；至於採用每手股數大於100股的發行人，將增設5萬元的每手價值指引上限。新的每手買賣單位框架將分兩階段實施，以確保市場能順利過渡。
以藍籌股為例，目前泡泡瑪特(9992)每手股數200股，非8種標準化股數之列，未來或須調整。另外，騰訊控股(700)雖然每手入費場達6.05萬元，惟由於每手僅100股，因此未受限；相反，每手400股的滙豐控股(005)入場費高近4.75萬元，已逼近上限，而本身其股數亦非標準之列，亦有機會要調整。
港交所市場主管余學勤表示，將每手股數的種類減至8種，既有助精簡交易及營運程序，又能為發行人保留靈活性，並支持逐步邁向統一每手股數的長遠目標。
有利南向投資者簡化交易
羅博仁亦指，雖然無跡象顯示每手股數與市場交易量有直接關係，但由於內地股市統一每手100股，標準化每手股數能有助南向投資者簡化交易。隨著未來進一步簡化，將有利內地等其他市場參與者更易適應港股市場。