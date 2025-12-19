僅限8種！ 港交所擬優化買賣單位 鋪路統一每手股數

港股鋪路統一為每手股數！港交所(388)昨就優化證券市場每手買賣單位發諮詢文件，當中建議將每手股數由目前逾40種整合為8種標準選項；此外每手價值指引下限將顯著下調，並將增設每手價值的指引上限。港交所證券產品發展主管羅博仁(Brian Roberts)表示，當局的終極目標是統一每手股數以接軌國際。

入場費設限 滙控或受影響

當局建議的8種標準化每手股數包括1股、50股、100股、500股、1,000股、2,000股、5,000股和10,000股。若實施，預計約25%的發行人須調整其每手股數。另外，由於目前交易執行成本已降低，每手價值的指引下限將由現在2,000元減半至1,000元；至於採用每手股數大於100股的發行人，將增設5萬元的每手價值指引上限。新的每手買賣單位框架將分兩階段實施，以確保市場能順利過渡。

以藍籌股為例，目前泡泡瑪特(9992)每手股數200股，非8種標準化股數之列，未來或須調整。另外，騰訊控股(700)雖然每手入費場達6.05萬元，惟由於每手僅100股，因此未受限；相反，每手400股的滙豐控股(005)入場費高近4.75萬元，已逼近上限，而本身其股數亦非標準之列，亦有機會要調整。