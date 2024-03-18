內地公布三頭馬車數據　首兩月工業增加值及固投增速勝預期

國家統計局公布經濟「三頭馬車」數據，內地今年1至2月份工業增加值、固定資產投資及零售均勝預期，至於社會消費品零售總額增速則較去年12月放緩。

首兩月工業增加值及固投增速勝預期

國統局數據指，今年首兩個月，規模以上工業增加值按年增長7%，較去年12月加快0.2個百分點，好過市場預期的5%。而1至2月固定投資按年增長4.2%，好過預期的3.2%。民間投資增長0.4%，基礎設施投資增長6.3%，製造業投資增長9.4%。

期內，社會消費品零售總額按年升5.5%，增速較去年12月放緩1.9個百分點，回落至去年9月時的水平，但好過市場預期的5.2%。服務零售額按年增長12.3%。

若單計2月，工業、投資及消費，按月分別增長0.56%、0.88%和0.03%。