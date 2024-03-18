內地公布三頭馬車數據　首兩月工業增加值及固投增速勝預期

國家統計局公布經濟「三頭馬車」數據，內地今年1至2月份工業增加值、固定資產投資及零售均勝預期，至於社會消費品零售總額增速則較去年12月放緩。
首兩月工業增加值及固投增速勝預期
國統局數據指，今年首兩個月，規模以上工業增加值按年增長7%，較去年12月加快0.2個百分點，好過市場預期的5%。而1至2月固定投資按年增長4.2%，好過預期的3.2%。民間投資增長0.4%，基礎設施投資增長6.3%，製造業投資增長9.4%。
期內，社會消費品零售總額按年升5.5%，增速較去年12月放緩1.9個百分點，回落至去年9月時的水平，但好過市場預期的5.2%。服務零售額按年增長12.3%。
若單計2月，工業、投資及消費，按月分別增長0.56%、0.88%和0.03%。
首兩月全國失業率為5.3%
首兩月，全國城鎮調查失業率平均值為5.3%。2月份，全國城鎮調查失業率為5.3%，比上月升0.1個百分點。31個大城市城鎮調查失業率為5.1%。
國統局：不確定性上升
國家統計局表示，總的來看，1至2月份，隨着各項宏觀政策發力顯效，國民經濟持續回升向好。但也要看到，外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，國內有效需求不足問題猶存，經濟持續回升向好基礎還需鞏固。
國統局又指，下階段要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，着力推動高質量發展，加大宏觀調控力度，切實增強經濟活力、防範化解風險、改善社會預期，不斷鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。