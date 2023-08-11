內地地方債務增至66萬億瀕臨爆煲，據報將允許省政府發債集資償還地方債。

國際貨幣基金組織（IMF）較早前報告顯示，今年中國地方債務總額，已增至66萬億元人民幣，部分省份更無力化解債務而需中央出手。據外電報道，國內政府將允許各省政府發債，以集資償還地方債，惟引起「債冚債」問題。

內地地方債務瀕臨爆煲疑「債冚債」發債亡

《彭博社》報道引述消息人士指，內地政府將允許省級政府通過發債，以籌集約1萬億元人民幣，用於償還城投債及其他表外債務。目前財政部已向有關部門通報名為「再融資債券」計劃，目前每地區配額均已確定，但沒有提供有關規模細節。