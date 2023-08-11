內地地方債務增至66萬億瀕臨爆煲，據報將允許省政府發債集資償還地方債。

國際貨幣基金組織（IMF）較早前報告顯示，今年中國地方債務總額，已增至66萬億元人民幣，部分省份更無力化解債務而需中央出手。據外電報道，國內政府將允許各省政府發債，以集資償還地方債，惟引起「債冚債」問題。
內地地方債務瀕臨爆煲疑「債冚債」發債亡
《彭博社》報道引述消息人士指，內地政府將允許省級政府通過發債，以籌集約1萬億元人民幣，用於償還城投債及其他表外債務。目前財政部已向有關部門通報名為「再融資債券」計劃，目前每地區配額均已確定，但沒有提供有關規模細節。
所有省級政府均可發債
據了解，除北京、上海、廣東及西藏以外，所有省級政府都可以通過上述計劃來償還表外負債，同時當局還將對12個省市列入高風險地區以便提供更多支持，當中包括貴州省、湖南省、吉林省、安徽省以及天津市。
IMF報告指，今年中國地方債務總額達66萬億元人民幣，為2017年的30.7萬億元人民幣的兩倍多。
貴州省今年因地方債高達萬億元向中央求助
經歷數年疫情，國內經濟復甦陷困境，以致內地地方債問題持續惡化，貴州省政府早於4月表示，進行「化解貴州地方政府債務情況專題調研」，發現債務問題已成重大而又亟需解決的問題，但受限於財力水平，化債工作推進異常艱難，僅依靠自身能力已無法得到有效解決。
此外，據內地地方政府債券資訊公開平台顯示，貴州2021年度債務餘額約為1.19萬億元人民幣(即約1.36萬億港元)，債務限額約為1.24萬億元人民幣，債券發行金額為2275.8億元人民幣，還本付息金額為1796.5億元人民幣。而截至2022年底，貴州省債務餘額約為1.25萬億元人民幣，但尚未包括其他隱性債務。