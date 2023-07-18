內地多間村鎮銀行下調存款息至3%以下　另傳有港人內銀提款遭刁難

內地多間村鎮銀行下調存款息至3%以下，另傳有內銀疑刁難港人提款。(資料圖片)

內地官媒報道，近日多家村鎮銀行再下調存款息，自7月初以來，已有10多間銀行宣布下調存款利率，業內人士料存款利率下調，有利於進一步緩解銀行體系負債壓力；下調存款息之餘，有媒體報道，指有內地銀行疑刁難港人提款。

內地多間村鎮銀行下調存款息至3%以下，另傳有內銀疑刁難港人提款。(資料圖片)

多間內地村鎮銀行下調存款息至3%以下

《中國證券報》報道，再有內地村鎮銀行下調存款利率的銀行陣營，自7月以來，包括新疆塔城農商銀行、湖北麻城農商銀行、桐廬恆豐村鎮銀行等，10多間銀行宣布下調存款利率。

據報道指，以3年期、5年期定期存款為例，有部分農商行、村鎮銀行的3年期、5年期定期存款利率已降至3%以下；亦有部分銀行的同類存款利率水平仍高於3%；另有部分銀行5年期定期存款利率，低於或與3年期定期存款利率持平，出現「存款利率倒掛現象」。

有業內人士認為，存款利率下調有利於進一步緩解銀行體系負債壓力，提升淨息差空間，並料存款利率仍有進一步下調機會。