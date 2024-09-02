內地大型券商上半年員工數少5700人，中金及廣發等多人「降職降薪」。

內地大型券商上半年員工數大大減少，更出現「降職降薪」情況。內媒報道，中金公司（3908）員工陸續接獲降職級降薪資的郵件，如不接受，將根據公司統一安排推進後續工作，而財報顯示，中金在上半年的員工人數已減少246人。

消息指，相關考核於數月前進行，是次相當於要員工簽字確認接受降職級，並接受按對應職級調整薪資，如不接受安排，可以選擇自行離職，不離職也不簽字，中金將繼續推進走流程統一安排降職降薪。

而早在5月時業內已有消息指，中金公司未來一段時間內的降薪和裁員計劃，預計降薪幅度25%、投行業務部門裁員約三分一。

內地大型券商合計已減少5735人

報道指，計及中金，據統計內地大型券商員工人數上半年合計已減少5,735人，當中以方正證券減少1,381人最多，其他券商包括中信証券、中信建投証券、國信證券、廣發証券等，於上半年減員均逾500人。儘管這些大型券商在市場中佔據主導地位，但仍然面臨著業績壓力、業務結構調整等挑戰。

與此同時，投資顧問和分析師職位則出現了逆勢增長。截至今年第二季末，投資顧問從業人員數量達到7.8萬人，較去年年底增加了約千人。同樣，分析師的總數也達到4,952人，較去年底增加了超過300人，顯示出行業對專業性、分析性職位的需求在逐漸上升。