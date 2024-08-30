內地救市｜中國傳下調存量房貸利率　再次允許「轉按揭」

《彭博》報道，根據相關方案，存量按揭客戶可以與銀行重新協商房貸利率，而不用等到通常的利率調整時間（1月）；也可以將現有按揭貸款直接轉入其他銀行，並按照最新利率簽訂合同。這將成為全球金融危機以來中國首次允許這種操作，又被稱為「轉按揭」。

內地近期許番「救市」，繼日前人民銀行在公開市場購入4千億特別國債後，再出招提振國內消費。外電引述知情人士報道，中國正在考慮進一步下調存量房貸利率，允許存量房貸實施「轉按揭」，減低居民債務負擔及鼓勵消費。

人行去年表態鼓勵銀行降存量房貸利率

自去年起，人行就表態鼓勵商業銀行降低存量房貸利率，一些大行也作出響應，罕見地下調存量首套住房貸款的利率；在此基礎上，監管正加大力度降低居民房貸負擔。不過目前還不清楚新政是否將適用於所有住房。

2023年8月，人行和金監總局發通知，決定調整優化差別化住房信貸政策，把首套房最低首期付款比例統一為不低於20%，第二套住房最低首期付款比例統一為不低於30%。另外，首套房貸利率政策下限按現行規定執行，第二套房貸下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率(LPR)加20個基點。