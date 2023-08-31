救市｜人行降房貸利息首付比例撐樓市 料大減利息支出助消費

人行和國家金融監管總局指，將首套房最低首期付款比例統一為不低於20%，第二套住房最低首期付款比例統一為不低於30%。(資料圖片)

內地再出招救市。是次中國人民銀行和國家金融監管總局發出通知，決定調整優化差別化住房信貸政策，把首套房最低首期付款比例統一為不低於20%，第二套住房最低首期付款比例統一為不低於30%。另外，首套房貸利率政策下限按現行規定執行，第二套房貸下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率(LPR)加20個基點。

另外，同時下發關於降低存量首套住房貸款利率通知，將自9月25日起，存量首套房貸借款人可以向金融機構提出申請，新發放的利率水平可由借貸人及金融機構商，但需在LPR上加點幅度，不得低於原貸款發放時所在城市首套住房商業性個人住房貸款利率政策下限。

首套住房首付款比例統一不低於20%

人行及國家金融監管總局負責人指，由於房地產市場供求關係發生重大變化新形勢，適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱。國務院常務會議提出，根據不同需求、不同城市等推出有利於房地產市場平穩健康發展政策，加快研究構建房地產業新發展模式。統一全國商業性個人住房貸款最低首付款比例政策下限，不再區分實施「限購」城市和不實施「限購」城市，首套住房和二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例政策下限統一為不低於20%和30%。另外，將二套住房利率政策下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率加20個基點。首套住房利率政策下限仍為不低於相應期限LPR減20個基點。各地可按照因城施策原則，按房地產市場形勢和調控需要，自主確定轄區內首套和二套住房最低首付款比例和利率下限。