救市｜人行降房貸利息首付比例撐樓市 料大減利息支出助消費

內地再出招救市。是次中國人民銀行和國家金融監管總局發出通知，決定調整優化差別化住房信貸政策，把首套房最低首期付款比例統一為不低於20%，第二套住房最低首期付款比例統一為不低於30%。另外，首套房貸利率政策下限按現行規定執行，第二套房貸下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率(LPR)加20個基點。
另外，同時下發關於降低存量首套住房貸款利率通知，將自9月25日起，存量首套房貸借款人可以向金融機構提出申請，新發放的利率水平可由借貸人及金融機構商，但需在LPR上加點幅度，不得低於原貸款發放時所在城市首套住房商業性個人住房貸款利率政策下限。
首套住房首付款比例統一不低於20%
人行及國家金融監管總局負責人指，由於房地產市場供求關係發生重大變化新形勢，適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱。國務院常務會議提出，根據不同需求、不同城市等推出有利於房地產市場平穩健康發展政策，加快研究構建房地產業新發展模式。統一全國商業性個人住房貸款最低首付款比例政策下限，不再區分實施「限購」城市和不實施「限購」城市，首套住房和二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例政策下限統一為不低於20%和30%。另外，將二套住房利率政策下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率加20個基點。首套住房利率政策下限仍為不低於相應期限LPR減20個基點。各地可按照因城施策原則，按房地產市場形勢和調控需要，自主確定轄區內首套和二套住房最低首付款比例和利率下限。
負責人：對銀行將有效減少提前還貸現象
此外，負責人續指，下調存量住房貸款利率，對借款人來說可節約利息支出，有利於擴大消費和投資。對銀行來說，將有效減少提前還貸現象，減輕對銀行利息收入的影響。同時，還可壓縮違規使用經營貸、消費貸置換存量住房貸款的空間，減少風險隱患。
人行早前調低1年期LPR至3.45厘，5年期或以上LPR則維持4.2厘。
據光大證券研究所銀行業首席分析師王一峰早前對內地傳媒指，當前存量按揭實際執行利率較高，令今年來居民早償行為增加，影響涉房類融資增長，亦對居民消費構成影響。他又指，8月未有調調5年期或以上LPR，是為存量按揭貸款下調利率提供政策緩衝，避免對銀行體系穩定性形成過大衝擊。
分析料利率平均減0.8個百分點 節省利息支出5千元
據內媒引述接近監管有關人士表示，存量首套住房商業性個人住房貸款利率調整後，相信幾千萬戶、上億居民的財務負擔將明顯下降，利率平均降幅大約為0.8個百分點。據估算，本次調整涉及的客戶可能超過4,000萬，涉及調整的貸款規模可能達25萬億元人民幣。倘以100萬元人民幣、25年期、原利率5.1厘的存量房貸為例，假設房貸利率降至4.3厘，可節約借款人利息支出每年超5,000元人民幣，預期可顯著增加消費能力。