內地救市｜彭博：中國金融監管機構將向習近平匯報市場情況 (更新)

內地救市｜中央匯金：擴大ETF增持範圍 加大救市力度

中證監： 暫停新增轉融券規模 此外，中證監亦表示，對融券業務提出三方面進一步加強監管的措施，一是暫停新增轉融券規模，以現轉融券餘額為上限，依法暫停新增證券公司轉融券規模，存量逐步了結；二是要求證券公司加強對客戶交易行為的管理，嚴禁向利用融券實施日內迴轉交易（變相T+0交易）的投資者提供融券；三是持續加大監管執法力度，將依法打擊利用融券交易實施不當套利等違法違規行為，確保融券業務順利運作。

A股半日升近1%至逾3% 滬深股市半日向好，上證指數半日收報2,724點，升0.82%；深證成份指數報8,214點，升3.13%；創業板指數重上1,600點，半日報1,615點，升3.38%。