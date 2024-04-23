內地救市｜財政部發文支持人民銀行於公開市場增購國債

官媒《人民日報》周二刊登由中國財政部撰文文章，表示國家要加強財政與貨幣政策、金融改革的協調配合，完善基礎貨幣投放和貨幣供應調控機制，並支持在央行公開市場操作中逐步增加國債買賣，充實貨幣政策工具箱；又將研究擴大政府債券櫃枱銷售品種和規模，以提升金融供給質量。

財政部：打好逆周期和跨周期調節的「組合拳」 財政部於文章「堅持深化金融供給側結構性改革——學習《習近平關於金融工作論述摘編》」內，指出，協同配合的財政金融政策是提升金融供給質量的強大動力。宏觀取向上，當前積極的財政政策要與穩健的貨幣政策協調，打好逆周期和跨周期調節的「組合拳」，在擴投資、促消費、穩出口等方面形成合力。

文章又指，內地要完善境外主權債券發行長效機制、深化利率市場化改革、暢通利率傳導機制、更好發揮國債收益率曲線定價基準作用等；微觀管理方面，要統籌運用政策性金融、貼息獎補、融資擔保等政策工具，撬動更多資金服務重點領域和薄弱環節。 財政部提出「金融活，經濟活」 有關資本市場方面，財政部指，將完善資本市場稅收制度，健全有利於中長期資金入市的政策。着力優化直接和間接融資、股權和債權融資比例關係，協同優化募投管退的制度環境，更好發揮創業投資、私募股權投資對科技創新的支持作用，提出「金融活，經濟活；金融穩，經濟穩」。