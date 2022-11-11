內地新增貸款6152億近5年低　社會融資增量銳減

內地10月份新增貸款僅6,152億元（人民幣．下同），低於預期的8,000億元，較9月的2.47萬億元大幅減少，更低於今年4月和7月嚴格封控期間，為近5年最低。社會融資規模增量為9,079億元，遠低於預期的1.6萬億元，比9月的3.53萬億元銳減，按年少7,097億元。

截至10月底，內地廣義貨幣（M2）餘額261.29萬億元，按年增長11.8%，增速較9月底下跌0.3個百分點，遜預期。

按貸款分類，住戶貸款跌180億元，其中，短期貸款少512億元，中長期貸款增332億元；企業貸款多4,626億元，當中短期貸款少1,843億元，中長期貸款增4,623億元。

有分析指出，疫情反覆影響生產和消費，個人信貸復甦步伐有所放緩，疫情下買業人士觀望情緒仍濃，提前償還房貸的情況持續。相比之下，企業信貸需求延續擴張，主要受紓困、穩投資、擴內需政策支持，監管部門亦引導金融機構加大企業支援力度，提振企業信貸需求。

社融數據同樣較預期差，當中，對實體經濟發放的人民幣貸款增4,431億元，按年少增3321億元，政府債券淨融資僅2791億元，按年大減3376億元。

分析：疫情個人信貸復甦步伐放緩

另外，人民銀行數據顯示，至10月底，內地的外幣存款8,641億美元，按月減少208億美元，連跌4個月，創2020年9月以來新低。外幣貸款餘額跌至7,895億美元，按月減少264億美元，連跌8個月，創2019年12月以來新低。

分析指，金融機構的外幣存款主要來自企業及個人的外幣存款，本幣貶值預期較強時，外幣存貸款規模都會下降，企業可能用存款提前償還貸款，避免貸款成本持續上升，因為隨著美元利率持續上升，還款時需要更多人民幣。