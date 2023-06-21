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財經
2023-06-21 12:08:00

內地第4度免徵新能源車購置稅　 新能源車股急飆傳統車股受壓

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內地第4度免徵新能源車購置稅，新能源車股急飆傳統車股受壓。(資料圖片)

內地延長新能源車購置稅減免政策至2025年，為推出政策以來第4度延長，新能源車向好。

新能源車向好

新能源車上揚，多股中午收市均造好，理想汽車（2015）漲3.6%；日前獲阿布扎比政府入股的蔚來（9866）飆5.1%；小鵬（9868）揚3.8%；零跑汽車（9863）升2.69%；比亞迪（1211）無升跌。

惟傳統車股受壓。吉利（175）跌1.64%；長城汽車（2333）跌2.5%；廣汽（2238）降0.4%；東風（489）下滑0.5%。

首5月新能源汽車銷量按年升46.8%

國家財政部、稅務總局及工信部聯合公布，延續及優化新能源汽車車輛購置稅減免政策。公告指，2024年1月1日至2025年12月31日期間，購置新能源車可免徵車輛購置稅；2026年1月1日至2027年12月31日期間購置的可減半徵收車輛購置稅，每輛新能源車免稅額上限分別為3萬元及1.5萬元人民幣。

公告續指，受惠政策的新能源汽車，是符合新能源汽車產品技術要求的純電動汽車、插電式混合動力汽車、燃料電池汽車，有關產品技術要求根據新能源汽車技術進步、標準體系發展及車型變化而定。

工信部副部長辛國斌則表示，今年首5個月新能源汽車產量及銷量，分別達到300.5萬輛和294萬輛，按年升45.1%和46.8%。新能源汽車銷量佔汽車新車總銷量27.7%，繼續保持良好發展趨勢。

內地第4度免徵新能源車購置稅，新能源車股急飆傳統車股受壓。(資料圖片)

減稅規模預料達5200億元人民幣

財政部副部長許宏才在國新辦吹風會上稱，初步估計2024至2027年的減稅規模總額達到5,200億元。他提到，當局過去先後3次延續政策，至去年底累計免稅規模逾2,000億元，預計今年免稅額逾1,150億元；他續指財政部會確保政策落實到位，並避免高檔豪華車過多，擠佔稅收優惠資源。

工信部副部長辛國斌則表示，今年首5個月新能源汽車產量及銷量，分別達到300.5萬輛和294萬輛，按年升45.1%和46.8%，其中新能源汽車銷量佔汽車新車總銷量27.7%，續保持良好發展趨勢；有關部門亦將深入實施新能源汽車產業發展規劃，加強宏觀指導及工作力度。

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