內地「綠茶餐廳」攻港推出新派浙菜，餐廳現正計劃在香港上市。

投資推廣署宣布，內地綠茶餐廳在銅鑼灣開設的首間門市於9月10日正式開幕，並已選址大圍開設第二間分店，稍後開幕。餐廳亦現計劃在香港上市，目前已向港交所遞交招股書。

投資推廣署助理署長蔣學禮表示，香港在過去數年吸引很多內地餐飲品牌前來開業，綠茶餐廳是其中一個重要品牌，以與別不同的新派浙菜作招徠。香港作為知名的美食中心，是內地及海外餐廳向世界展示產品和品牌的理想平台。

綠茶集團有限公司集團副總裁及海外事業部總經理陶冶表示，集團的願景是將綠茶餐廳打造成國際知名的中餐品牌，香港對於實現這一目標具有重要的戰略意義。香港擁有濃厚的中餐美食文化，加上聯通國際市場和匯聚人才，亦是中國內地的國際門廊，是品牌邁向國際的最佳跳板。

綠茶餐廳現正計劃在香港上市

綠茶餐廳目前在中國內地營運超過420間直營門市，現正計劃在香港上市。據6月該集團提交的招股書顯示，聯合保薦人由花旗和及招銀國際擔任。