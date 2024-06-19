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財經
2024-06-19 15:22:00

「綠茶集團」内地餐飲品牌赴港申請上市　8月銅鑼灣開分店｜IPO新股

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「綠茶集團」内地餐飲品牌赴港申請上市　8月銅鑼灣開分店｜IPO新股

「綠茶集團」内地餐飲品牌赴港申請上市　8月銅鑼灣開分店｜IPO新股

内地餐飲品牌綠茶集團重啟香港上市計劃，周三（6月19日）向港交所遞交招股說明書，計劃於主板掛牌上市。據招股書顯示，聯合保薦人由花旗和及招銀國際擔任。而綠茶集團旗下「綠茶餐廳」亦將於8月在銅鑼灣開設本港首間分店。

綠茶集團在招股書中表示，IPO募集所得資金淨額將主要用於擴展餐廳網路；設立中央食材加工設施；升級資訊科技系統及相關基礎設施；以及用作營運資金及其他一般企業用途。

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綠茶餐廳選址於銅鑼灣希慎廣場

2021年3月，綠茶集團曾向港交所遞交招股說明書，並於2022年3月通過聆訊，同年4月亦更新招股書，不過未有再一步消息。

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香港區方面，綠茶集團旗下「綠茶餐廳」亦將於8月在銅鑼灣開設本港首間分店。香港分店選址於銅鑼灣希慎廣場，目前正圍板裝修中。

綠茶集團目前共有382間餐廳

招股書表示，綠茶集團主打中式休閒餐飲，首間餐廳於西子湖畔2008年開業，至目前共有382間餐廳，覆蓋21個中國省份。在2023年，在中國休閒中式餐廳品牌中，綠茶集團按餐廳數目計排名第三，按收入計排名第四。

綠茶集團招股書顯示，集團計劃於2024年、2025年、2026年和2027年分別開設112間、150間、200間和213間新餐廳。截至2024年6月11日，綠茶集團有30間餐廳已開始營業，並已就另外37間餐廳簽訂租賃協議，而這37間餐廳中有27間已開始裝修。

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2021年3月，綠茶集團曾向港交所遞交招股說明書，並於2022年3月通過聆訊，同年4月亦更新招股書，不過未有再一步消息。

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