內地7月CPI PPI均陷負值兩年半來首現通縮　國統局：回落是階段性

內地公布7月CPI及PPI數據，顯示近兩年半以來第一次出現通縮。國家統計局公布，中國7月居民消費價格指數(CPI)按年跌0.3%，市場預期跌0.4%；工業生產者出廠價格指數(PPI)按年下降4.4%，連跌10個月，並遜於市場預期的跌4%。

國統局：回落是階段性

國家統計局城市司首席統計師董莉娟回應數據，表示7月份的居民消費需求持續恢復，CPI按月由降轉漲，但受上年同期基數較高影響，按年有所回落；扣除食品和能源價格的核心CPI明顯回升，按年上漲0.8%，漲幅比上月擴大0.4個百分點。

董莉娟續稱，總體看CPI按年回落是階段性，下階段隨着中國經濟恢復向好，市場需求穩步擴大，供求關係持續改善，加之上年同期高基數影響逐步消除，CPI有望逐步回升。