全球最大比薩連銷店Domino’s退出比薩發源地

全球最大比薩連銷店Domino’s Pizza，在比薩發源地意大利的最後門店已於7月底關閉。（網上圖片）

外電報道，由於擁有Domino's Pizza於意大利經營權的公司ePizza SpA財政上受到新冠疫情爆發及相關限制的嚴重影響而申請破產，全球最大比薩連銷店Domino's Pizza在意大利的最後一家門店亦已7月關閉，目前在這個比薩發源地再沒有店舖。

Domino’s於2015年進軍意大利，希望通過全面的送貨上門服務和包括菠蘿等美式配料在內的獨特菜單，從意大利傳統的比薩中脫穎而出。然而，在疫情期間當地食肆與Deliveroo和Just Eat等外賣平台合作，令競爭加劇。

Domino's關門的消息受到一些社交媒體用戶的歡迎。記者Dave Jamieson在推文中寫道：「我一直想知道Domino’s如何在美國生存，更不用說意大利了。」另一網民Alicia Smith在推文中則形容，在意大利開設Domino's就像在北極賣雪一樣。

網民：在意大利開設 Domino's 就像在北極賣雪一樣

ePizza於今年4月申請破產，並已於7月底開始停止運作。破產文件顯示，截至2020年，該公司在意大利直接管理23間Domino's門店，另有6家門店通過次級特許經營。整體數目遠低於英國和愛爾蘭的超過1,200家門店。

Domino’s作為全球最大的比薩連鎖店，目前在全球90多個國際市場擁有18,300多家門店，其中大部分以特許經營商的形式經營。