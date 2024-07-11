全球財富報告2024｜港人平均身家增5%蟬聯全球第3　新加坡排第8

本港疫後經濟逐步恢復，富裕人士亦有所增多。瑞銀近日發布《全球財富報告》（Global Wealth Report 2024），數據顯示，去年香港人均財富約58.2萬美元，較前年高出5.5%，蟬聯全球排名第3；而被視為香港競爭對手的新加坡僅排第8。

香港人均財富中位數20.68萬美元

據報告指，去年香港人均財富中位數20.68萬美元，按年升2.2%，人均財富的增幅，較中位數增幅高，反映高收入人士的財富增長速度較低收入人士高。

而去年百萬美元級別富裕人士約62.91萬人，對比香港去年底722萬常住居民，即每100名居民中，有近9人擁有100萬美元（折合約780萬港元）或以上財富，估計到2028年，本港富裕人士會增至73.77萬人，較去年增加17%。

瑞士為全球財富增長最快市場

若以個別市場計，瑞士繼續為全球財富增長最快的市場，其次為盧森堡，香港排名第三，以美元計，去年每名成年人平均財富增長逾5%至58.2萬美元（折合約454萬港元）。

至於在香港，金融資產佔每名成年人總財富70%以上，內地僅略超過50%，台灣則近80%。三個市場的債務佔總財富的比例，均接近亞太地區的平均水平，但低於北美和西歐平均水準。