全球財富報告2024｜港人平均身家增5%蟬聯全球第3　新加坡排第8

本港疫後經濟逐步恢復，富裕人士亦有所增多。瑞銀近日發布《全球財富報告》（Global Wealth Report 2024），數據顯示，去年香港人均財富約58.2萬美元，較前年高出5.5%，蟬聯全球排名第3；而被視為香港競爭對手的新加坡僅排第8。
瑞銀《全球財富報告》對財富定義包括股票、債券等金融資產，以及房地產、土地等非流動資產，再減去負債。
全球財富報告2023｜港人去年平均身家下跌仍位居全球頭3名勝新加坡 中國20名不入
香港人均財富中位數20.68萬美元
據報告指，去年香港人均財富中位數20.68萬美元，按年升2.2%，人均財富的增幅，較中位數增幅高，反映高收入人士的財富增長速度較低收入人士高。
而去年百萬美元級別富裕人士約62.91萬人，對比香港去年底722萬常住居民，即每100名居民中，有近9人擁有100萬美元（折合約780萬港元）或以上財富，估計到2028年，本港富裕人士會增至73.77萬人，較去年增加17%。
瑞士為全球財富增長最快市場
若以個別市場計，瑞士繼續為全球財富增長最快的市場，其次為盧森堡，香港排名第三，以美元計，去年每名成年人平均財富增長逾5%至58.2萬美元（折合約454萬港元）。
至於在香港，金融資產佔每名成年人總財富70%以上，內地僅略超過50%，台灣則近80%。三個市場的債務佔總財富的比例，均接近亞太地區的平均水平，但低於北美和西歐平均水準。
全球成人平均財富全球排名
- 瑞士（709,612美元）
- 盧森堡（607,524美元）
- 香港（582,000美元）
- 美國（564,862美元）
- 澳洲（546,184美元）
- 丹麥（448,802美元）
- 紐西蘭（408,802美元）
- 新加坡（397,708美元）
- 挪威（382,575美元）
- 加拿大（375,800美元）