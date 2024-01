全球金融中心2024｜英國反擊稱「倫敦是世界第一」　香港人才技能失分僅排第6

香港東京並列第6位

是次調查以總分100計算,今年倫敦以59分取得全球金融中心首位,2022年與倫敦並列首位的紐約則以57分屈居第2;新加坡獲48分繼續維持第3位;今年香港與去年排第7的東京並列第6,同獲31分。

香港總得分由去年37分下跌至31分,下跌幅度是各個金融中心之間最大,其中5個分項指標評分全數下跌,包括「創新生態系統」(Innovation Ecosystem)、「金融活動範圍」(Reach of financial activity)、「監管環境」(Regulatory environment)、「人才與技能」(Access to talent and skills)和「具韌性的商業基礎設施」(Resilient business infrastructure)。