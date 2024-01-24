全球金融中心2024｜英國反擊稱「倫敦是世界第一」 香港人才技能失分僅排第6

2023年英國智庫機構Z/Yen，與中國（深圳）綜合開發研究院聯合發布《全球金融中心指數》報告顯示，全球金融中心由紐約居全球首位，倫敦及新加坡分別排名第2及第3位，香港則以一分之差屈居第4位。不過英國倫敦金融城最新（24日）發表報告，反擊稱「倫敦是世界第一」，指英國倫敦居首，其餘排名紐約、新加坡、法蘭克福和巴黎。而香港則屈居第6，主要因人才及技能「大失分」。 倫敦金融城政府（City of London Corporation），近年起使用100多個獨立指標評估全球七大金融中心在各方面的優劣，再評分訂出排名。

香港東京並列第6位 是次調查以總分100計算，今年倫敦以59分取得全球金融中心首位，2022年與倫敦並列首位的紐約則以57分屈居第2；新加坡獲48分繼續維持第3位；今年香港與去年排第7的東京並列第6，同獲31分。 香港總得分由去年37分下跌至31分，下跌幅度是各個金融中心之間最大，其中5個分項指標評分全數下跌，包括「創新生態系統」（Innovation Ecosystem）、「金融活動範圍」（Reach of financial activity）、「監管環境」（Regulatory environment）、「人才與技能」（Access to talent and skills）和「具韌性的商業基礎設施」（Resilient business infrastructure）。