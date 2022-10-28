全球首隻加密貨幣ETF上市1年 成史上最蝕錢ETF之一

全球首隻加密貨幣ETF上市1年，已成史上最蝕錢ETF之一。（網上圖片）

世界上第一隻追踪比特幣（Bitcoin）價格的交易基金（ETF）一年前亮相，成為全球首隻追踪加密貨幣的ETF，不過一年過來加密貨幣價格崩盤式下跌，該ETF 亦從高位下跌7成，成為史上蝕錢最多的ETF之一。

由資產管理公司 ProShares 於2021 年 10 月發行的比特幣策略基金（Bitcoin Strategy fund，BITO）在紐約證券交易所上市，第一周積累吸收資金超過 10 億美元，並迅速成為歷史上最賺錢的新 ETF。

當時有支持者表示，該ETF的首次亮相標誌著加密貨幣開始融入全球最大的股票市場，並開始融入個人和機構客戶的共同投資計劃。然而，根據晨星（Morningstar Direct）的數據顯示，在運作1年後，該基金遭受了巨額資產損失，其價格從高位下跌70%，成為有史以來表現第六最差的ETF。

ETF的發展歷史悠久，第一隻美國股票基金於 1993 年推出，隨後於 2002 年推出第一隻固定收益基金，並於 2004 年推出第一隻黃金基金。BITO於2021年推出，是第一隻加密貨幣基金。