全球首隻加密貨幣ETF上市1年 成史上最蝕錢ETF之一

世界上第一隻追踪比特幣（Bitcoin）價格的交易基金（ETF）一年前亮相，成為全球首隻追踪加密貨幣的ETF，不過一年過來加密貨幣價格崩盤式下跌，該ETF 亦從高位下跌7成，成為史上蝕錢最多的ETF之一。
由資產管理公司 ProShares 於2021 年 10 月發行的比特幣策略基金（Bitcoin Strategy fund，BITO）在紐約證券交易所上市，第一周積累吸收資金超過 10 億美元，並迅速成為歷史上最賺錢的新 ETF。
當時有支持者表示，該ETF的首次亮相標誌著加密貨幣開始融入全球最大的股票市場，並開始融入個人和機構客戶的共同投資計劃。然而，根據晨星（Morningstar Direct）的數據顯示，在運作1年後，該基金遭受了巨額資產損失，其價格從高位下跌70%，成為有史以來表現第六最差的ETF。
ETF的發展歷史悠久，第一隻美國股票基金於 1993 年推出，隨後於 2002 年推出第一隻固定收益基金，並於 2004 年推出第一隻黃金基金。BITO於2021年推出，是第一隻加密貨幣基金。
作為全球首隻追踪加密貨幣的ETF，BITO於去年推出備受市場關注，能夠取得美國證監會（SEC）的批准，更是令人意外。當時SEC基本上拒絕所有與比特幣掛鈎ETF的申請，不過月BITO由於與比特幣的期貨掛鈎，並非比特幣本身，而期貨產品受到監管，因此獲准上市。
因為產品創新，BITO推出以後不斷獲得資金流入，1年內資金流入高達18億美元。不過，BITO目前最新資產只有6.24億美元Morningstar 估計BITO為投資帶來合共12億美元的損失。根據分析，雖然市面上其他追踪加密貨幣的ETF跌幅較BITO大，不過由於初期資本規模有限，因此月BITO 應該是史上蝕錢最多的同類ETF。
事實上，BITO及其他加密貨幣ETF推出，一度促成加密貨幣價格飆升，更是比特幣上升至近7萬美元高位的原因之一。不過隨着美國進入加息周期令風險資產吸引力大減，大量資金流出，CoinShare資料顯示，BITO上周交易量約7.5億美元，與一年前每周70億美元比較已顯著減少。