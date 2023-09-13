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財經
2023-09-13 16:38:00

八達通｜八達通銀包Plus即日起接受年屆13歲人士申請　一文睇清三類錢包分別

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八達通銀包Plus即日起接受年屆13歲人士申請。(八達通)

八達通｜八達通宣布，八達通App 內的「八達通銀包 Plus」現接受年屆13歲人士申請，務求為年輕客戶帶來更便利及全面的流動支付體驗，同時擴大八達通銀包在Z世代生活中的應用，讓客戶享受無縫付款體驗。

八達通銀包Plus即日起接受年屆13歲人士申請。(資料圖片)

八達通｜八達通Lite享4樣升級功能

八達通表示，App內的八達通銀包由即日起，年屆13歲的八達通銀包「Lite」用戶，只需成功通過身份認證，賬戶會自動升級至「Plus」，當中升級功能包括以下四樣：

八達通｜1.在Mastercard 及銀聯商戶付款

八達通指，年輕客戶可於App內，即時開通「八達通銀聯二維碼」和「八達通Mastercard」，在本地或海外平台購物，亦適合海外、內地旅遊及遊學時使用，降低攜帶大量現金的風險，亦可將八達通Mastercard，加入Apple Pay或Google Pay™，於旅程中在接受Mastercard非接觸式支付的實體店以手機付款。

八達通｜2. 隨時隨地增值

八達通表示，除在指定商戶以現金增值，可選擇以「轉數快」為八達通銀包及八達通卡隨時增值。

八達通｜ 3. P2P付款

八達通銀包亦可作P2P付款，八達通指，「八達通銀包 Plus」已可輕鬆收款和付款，更可一「嘟」過數至朋友的實體八達通。

八達通｜4. 靈活管理消費

八達通稱，客戶可使用八達通銀包作管理消費，更可隨時查閲和管理開支，培養良好理財習慣。

八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖）

八達通銀包Plus即日起接受年屆13歲人士申請，八達通營業及市務總監李玉兒表示，八達通提供多元化的線下及線上八達通支付服務，配合不同年齡層的客戶需要。(八達通)

八達通｜三類八達通錢包的分別

自去年中八達通更改條款後，八達通銀包新設三種分類為「Lite」、「Plus」和「Pro」，後兩者都需要身份認證，亦針對不同年齡群，因此儲值及交易等限額亦不同。

八達通銀包｜八達通銀包Lite

適用人士

12歲以上

登記方式

以香港手機號碼及電郵地址登記

儲值及每日交易限額

均為港幣3,000元

年度交易限額

港幣2.5萬元

八達通Mastercard年度消費限額

港幣8,000元

八達通銀聯卡年度消費限額

不適用

每次交易可收取的「轉數快」轉賬限額

港幣3,000元、不可使用轉數快

 

八達通銀包｜八達通銀包Plus

適用人士

13歲或以上（現只限13至17歲人士申請）

登記方式

提供個人資料、拍攝香港身份證及自拍以通過身份驗證，並於八達通App提供住址

儲值及每日交易限額

港幣1萬元、港幣6,000元

年度交易限額

港幣10萬元

八達通Mastercard年度消費限額

港幣10萬元

八達通銀聯卡年度消費限額

港幣10萬元

每次交易可收取的「轉數快」轉賬限額

港幣6,000元、可設立銀行轉賬（eDDA），以使用部分即時銀行轉賬服務

 

八達通銀包｜八達通銀包Pro

適用人士

18歲或以上 （已認證）

登記方式

提供個人資料、拍攝香港身份證及自拍以通過身份驗證，並於八達通App提供住址

儲值及每日交易限額

均為港幣3萬元

年度交易限額

港幣50萬元

八達通Mastercard年度消費限額

港幣50萬元

八達通銀聯卡年度消費限額

港幣50萬元

每次交易可收取的「轉數快」轉賬限額

港幣1萬元、可設立銀行轉賬（eDDA），以使用即時銀行轉賬服務

八達通營業及市務總監李玉兒表示，八達通提供多元化的線下及線上八達通支付服務，配合不同年齡層的客戶需要，而「學生身分」個人手機八達通自推出以來反應熱烈，年輕客戶的乘車及購物付款體驗變得更快捷輕鬆，希望八達通銀包 Plus能進一步迎合年輕人的消費習慣，帶來更方便的個人對個人付款和網購體驗，有效管理日常開支，令生活更輕鬆。

八達通｜常見問題

八達通｜八達通銀包有甚麼新更新？

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八達通｜八達通銀包可使用信用卡？

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八達通｜三類八達通錢包有甚麼分別？

自去年中八達通更改條款後，八達通銀包新設三種分類為「Lite」、「Plus」和「Pro」，後兩者都需要身份認證，其中八達通銀包Lite適用於......觀看更多

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