八達通｜八達通銀包Plus即日起接受年屆13歲人士申請　一文睇清三類錢包分別

八達通｜ 八達通宣布，八達通App 內的「八達通銀包 Plus」現接受年屆13歲人士申請，務求為年輕客戶帶來更便利及全面的流動支付體驗，同時擴大八達通銀包在Z世代生活中的應用，讓客戶享受無縫付款體驗。

八達通｜ 八達通 Lite享4樣升級功能

八達通表示，App內的八達通銀包由即日起，年屆13歲的八達通銀包「Lite」用戶，只需成功通過身份認證，賬戶會自動升級至「Plus」，當中升級功能包括以下四樣：

八達通｜1.在Mastercard 及銀聯商戶付款

八達通指，年輕客戶可於App內，即時開通「八達通銀聯二維碼」和「八達通Mastercard」，在本地或海外平台購物，亦適合海外、內地旅遊及遊學時使用，降低攜帶大量現金的風險，亦可將八達通Mastercard，加入Apple Pay或Google Pay™，於旅程中在接受Mastercard非接觸式支付的實體店以手機付款。

八達通｜2. 隨時隨地增值

八達通表示，除在指定商戶以現金增值，可選擇以「轉數快」為八達通銀包及八達通卡隨時增值。

八達通｜ 3. P2P付款

八達通銀包亦可作P2P付款，八達通指，「八達通銀包 Plus」已可輕鬆收款和付款，更可一「嘟」過數至朋友的實體八達通。

八達通｜4. 靈活管理消費

八達通稱，客戶可使用八達通銀包作管理消費，更可隨時查閲和管理開支，培養良好理財習慣。