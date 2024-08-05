八達通：開放的士支付網絡予WeChat Pay HK及微信支付｜電子支付

「五一黃金周」的士八達通使用量增30% 過去4年，的士行業的八達通使用量升幅達10倍。隨著旅客訪港人數增加，以及八達通開放的士支付網絡，旅客使用電子支付的 情況亦有所增長，如今年的「五一黃金周」長假期，旅客的日均消費用量增幅尤其顯著， 足足增加三成，可見旅客對電子支付需求殷切。 八達通：帶動更多旅客訪港 八達通營業及市務總監李玉兒指，繼今年年初開放的士支付網絡後，今次與WeChat Pay HK及微信支付合作，進一步開放八達通的的士支付網絡，新增以 WeChat/微信「收付款」二維碼支付。隨着內地開放更多赴港個人遊城市，以及政府積極舉辦城中盛事，相信會帶動更多旅客訪港。