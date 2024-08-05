八達通：開放的士支付網絡予WeChat Pay HK及微信支付｜電子支付

八達通宣布，自今年起開放八達通的士支付網絡予多個支付平台加入後，現在再進一步開放八達通的士支付網絡，夥拍 WeChat Pay HK（港幣錢包）及微信支付（人民幣錢包），為的士及旅客提供更多支付選項，提升出行體驗。
用八達通商用版App的士司機有2.5萬名
八達通指，自今年1月開放八達通的士支付網絡予銀聯、AlipayHK、內地支付寶等二維碼支付平台加入後，使用電子支付的交易量有雙位數字的增長；透過商用版八達通App收款的的士司機，由今年1月的21,000名，大幅增加兩成至25,000名。
電子支付｜目標接入本港逾萬輛的士 WeChat Pay HK：冀年底每3至4輛有1輛支援
「五一黃金周」的士八達通使用量增30%
過去4年，的士行業的八達通使用量升幅達10倍。隨著旅客訪港人數增加，以及八達通開放的士支付網絡，旅客使用電子支付的 情況亦有所增長，如今年的「五一黃金周」長假期，旅客的日均消費用量增幅尤其顯著， 足足增加三成，可見旅客對電子支付需求殷切。
八達通：帶動更多旅客訪港
八達通營業及市務總監李玉兒指，繼今年年初開放的士支付網絡後，今次與WeChat Pay HK及微信支付合作，進一步開放八達通的的士支付網絡，新增以 WeChat/微信「收付款」二維碼支付。隨着內地開放更多赴港個人遊城市，以及政府積極舉辦城中盛事，相信會帶動更多旅客訪港。
積極配合政府在的士行業推動電子支付
騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，很高興能與八達通合作，將 WeChat Pay HK（港幣錢包）及微信支付（人民幣錢包）納入八達通的士支付網絡，為本地市民及內地旅客提供了更便捷的支付方式，以及零手續費的安心保障；微信支付國際業務總裁李培庫表示，微信支付進一步覆蓋主流出行場景，助推粵港澳大灣區智慧交通建設的體現。
另外，政府亦剛完成評核的士車隊牌照申請，五份的士車隊牌照申請獲批，同時須於一年內完成籌備工作並投入服務。政 府亦提及所有車隊的士均會提供多項電子支付方式以方便乘客；八達通指，正和獲發車隊牌照的營運商接洽，積極配合政府在的士行業推動電子支付。
八達通：司機新開戶有現金獎勵
八達通又指，為鼓勵的士業界使用電子支付，由即日起至12月31日，的士司機成功推薦同業開立商用版八達通App賬戶，而受薦司機在開戶首30日內有最少5次八達通收款，雙方即可各享100元獎賞。推廣期內，的士司機可享最多10次推薦獎賞，即最高可賺1,000元獎賞 而新開戶的士司機亦可獲贈八達通流動收款機以及豁免手續費。