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財經
2022-07-15 12:20:36

六月虛擬貨幣交易量顯著萎縮　Celsius申破產保護揭賬上赤字12億美元

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六月虛擬貨幣交易量顯著萎縮　Celsius申破產保護揭賬上赤字12億美元

六月虛擬貨幣交易量顯著萎縮，剛申請破產保護的Celsius Network揭賬上赤字達12億美元。（網頁截圖）

外媒報道，虛擬貨幣的整體交易量自5月減少15%至約4.2萬億美元，為今年以來最低，其中6月的現貨成交量減少近28%至約1.4萬億美元，是202012月以來最低；佔虛擬貨幣交易超過一半的衍生工具市場的交易量亦減少7%，也是2021年以來的低位。

有分析認為數據合理，因為比特幣和以太幣從去年高位大幅下跌逾7成，故投資者亦轉趨審慎。Fairlead Strategies共同創辦人Katie Stockton認為，直至虛擬貨幣脫離熊市，即是數以月計之後，成交量都會維持低於平均值。

大型虛幣借貸平台Celsius Network本星期向紐約南區的美國破產法院申請破產保護後，承認其資產負債表存在12億美元的漏洞。

根據該公司諮詢合作夥伴Kirkland & Ellis提交的一份新的法庭文件，Celsius是一家暫停提款的流動性緊張的加密貨幣貸方，其資產負債表存在12億美元的赤字。文件顯示，Celsius持有43億美元的資產和55億美元的負債。在其資產清單中，Celsius聲稱擁大CEL代幣約6億美元，但截至712日，賬上CEL的總市值僅約1.7億美元。

六月虛擬貨幣交易量顯著萎縮　Celsius申破產保護揭賬上赤字12億美元

Celsius已於美國時間星期三申破產保護，圖為其行政總裁Alex Mashinsky。(網上圖片)

該公司於612日停止提取存款，聘請重組專家為其財務狀況提供建議，並於週三申請破產保護。債權人超過10萬人的Celsius表示，申請破產保護是為了穩定業務，並為所有利益相關者制定重組方案。根據法庭文件，該平台的負債介乎10億至100億美元，而手上現金只有1.67億美元。

由於該公司正在尋找解決其財務困難的方法，據報導，加密貨幣交易所FTX放棄有關收購Celsius的潛在交易的談判，指出其資產負債表上有「20億美元的漏洞」。

全球通脹急劇上升引發通脹預期升温，拖累虛幣價格大跌，市值較去年底高位暴跌2萬億美元，令Celsius的商業模式崩潰。除了投資者身大縮水，不少企業亦陷財果。算法穩定幣穩定幣TerraUSD5月崩盤以來，對冲基金三箭資本（Three Arrows Capital）爆煲、加密貨幣經紀商Voyager Digital也申請破產保護，突顯幣圈資金鏈斷裂引發的骨牌效應。

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