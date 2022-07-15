六月虛擬貨幣交易量顯著萎縮　Celsius申破產保護揭賬上赤字12億美元

外媒報道，虛擬貨幣的整體交易量自5月減少15%至約4.2萬億美元，為今年以來最低，其中6月的現貨成交量減少近28%至約1.4萬億美元，是2020年12月以來最低；佔虛擬貨幣交易超過一半的衍生工具市場的交易量亦減少7%，也是2021年以來的低位。

有分析認為數據合理，因為比特幣和以太幣從去年高位大幅下跌逾7成，故投資者亦轉趨審慎。Fairlead Strategies共同創辦人Katie Stockton認為，直至虛擬貨幣脫離熊市，即是數以月計之後，成交量都會維持低於平均值。

大型虛幣借貸平台Celsius Network本星期向紐約南區的美國破產法院申請破產保護後，承認其資產負債表存在12億美元的漏洞。

根據該公司諮詢合作夥伴Kirkland & Ellis提交的一份新的法庭文件，Celsius是一家暫停提款的流動性緊張的加密貨幣貸方，其資產負債表存在12億美元的赤字。文件顯示，Celsius持有43億美元的資產和55億美元的負債。在其資產清單中，Celsius聲稱擁大CEL代幣約6億美元，但截至7月12日，賬上CEL的總市值僅約1.7億美元。