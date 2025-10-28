再有4新股撞期招股　旺山旺水、小馬智行、文遠知行及均勝電子實力如何？｜新股IPO

港股市場再度迎來4隻新股同步招股盛況，分別是生物醫藥公司旺山旺水-B(2630)、內地自動駕駛商小馬智行(2026)、自動駕駛公司文遠知行(800)，以及智能汽車科技解決方案提供商均勝電子(699)，合共集資最高約149億元，招股期由今日起至下周一(11 月3日)，並將在下周四(11月6日)掛牌上市。
旺山旺水集最多6億 中信為獨家保薦人
在4隻新股中，旺山旺水-B是唯一的生物醫藥股，公司計劃發行1,759.8萬股H股，招股價介乎32元至34元，集資最多近6億元。每手200股，入場費6,868.6元。中信証券擔任獨家保薦人，雖無基石投資者，但設有綠鞋機制。
旺山旺水成立於2013年，專注於神經精神及生殖健康領域的小分子藥物開發，擁有兩款核心產品LV232及TPN171。財務數據顯示，公司去年收入1,183.2萬元人民幣，按年減少94.1%，公司擁有人應佔虧損2.1億元，相對2023年同期錄利潤1,208.9萬元。
資料來源：旺山旺水招股書
小馬智行引入5基投 高盛等為聯席保薦人
小馬智行為自動駕駛平台開發商，擬發行4,195.6萬股，一成於香港公開發售，公開發售價將不會超過每股180元，集資最多75.6億元，每股100手，一手入場費18,181.5元。高盛、美銀證券、德銀和華泰國際為聯席保薦人，並引入Eastspring、Ghisallo、Hel Ved、Athos、Ocean Arete共5名基石投資者，投資金額1.2億美元，有綠鞋。
小馬智行是唯一一家獲得在北京、上海、廣州、深圳提供面向公眾的自動駕駛出行服務全部可得及所需監管許可的L4自動駕駛科技公司，運營一支由超過720輛自有自動駕駛出租車組成的車隊。去年，小馬智行收入7,502.5萬美元，按年升4.4%，Pony AI Inc.應佔虧損淨額2.7億美元，擴大119.6%。
資料來源：小馬智行招股書
文遠知行公開發售5% 中金大摩為聯席保薦人
文遠知行是L4級自動駕駛領域的全球先行者，今次計劃發行8,825萬股，5%於香港公開發售，發售價將不會高於每股35元，集資最多30.9億元，每手100股，一手入場費3,535.3元。中金公司、摩根士丹利為聯席保薦人，並無基石投資者，但有綠鞋。
目前，文遠知行部署的自動駕駛產品及解決方案覆蓋中國、阿聯酋、沙特阿拉伯、瑞士、法國、新加坡及日本等11個國家的30多個城市。去年，文遠知行收入3.6億元(人民幣，下同)，按年跌10.1%，期內虧損25.2億元，擴大29.1%。
資料來源：文遠知行招股書
均勝電子集最多逾36億 A股折讓逾三成
均勝電子擬發行1.6億股H股，一成於香港作公開發售，發售價將不超過23.6元，集資最多36.6億元，每手500股，一手入場費11,919元，中金公司、瑞銀為聯席保薦人，並引入JSC、寧波新質及Jump Trading等7名基石投資者，認購金額1億美元。
去年，均勝電子收入558.6億元人民幣，按年升0.2%，年度利潤13.3億元，升近7%。均勝電子(滬：600699)A股周一(27日)收報31.98元人民幣(折合約34.93港元），H股折讓32.4%，相當於A股溢價48%。