再有4新股撞期招股　旺山旺水、小馬智行、文遠知行及均勝電子實力如何？｜新股IPO

港股市場再度迎來4隻新股同步招股盛況，分別是生物醫藥公司旺山旺水-B(2630)、內地自動駕駛商小馬智行(2026)、自動駕駛公司文遠知行(800)，以及智能汽車科技解決方案提供商均勝電子(699)，合共集資最高約149億元，招股期由今日起至下周一(11 月3日)，並將在下周四(11月6日)掛牌上市。

旺山旺水集最多6億 中信為獨家保薦人 在4隻新股中，旺山旺水-B是唯一的生物醫藥股，公司計劃發行1,759.8萬股H股，招股價介乎32元至34元，集資最多近6億元。每手200股，入場費6,868.6元。中信証券擔任獨家保薦人，雖無基石投資者，但設有綠鞋機制。 旺山旺水成立於2013年，專注於神經精神及生殖健康領域的小分子藥物開發，擁有兩款核心產品LV232及TPN171。財務數據顯示，公司去年收入1,183.2萬元人民幣，按年減少94.1%，公司擁有人應佔虧損2.1億元，相對2023年同期錄利潤1,208.9萬元。 資料來源： 旺山旺水招股書

小馬智行引入5基投 高盛等為聯席保薦人 小馬智行為自動駕駛平台開發商，擬發行4,195.6萬股，一成於香港公開發售，公開發售價將不會超過每股180元，集資最多75.6億元，每股100手，一手入場費18,181.5元。高盛、美銀證券、德銀和華泰國際為聯席保薦人，並引入Eastspring、Ghisallo、Hel Ved、Athos、Ocean Arete共5名基石投資者，投資金額1.2億美元，有綠鞋。 小馬智行是唯一一家獲得在北京、上海、廣州、深圳提供面向公眾的自動駕駛出行服務全部可得及所需監管許可的L4自動駕駛科技公司，運營一支由超過720輛自有自動駕駛出租車組成的車隊。去年，小馬智行收入7,502.5萬美元，按年升4.4%，Pony AI Inc.應佔虧損淨額2.7億美元，擴大119.6%。 資料來源： 小馬智行招股書