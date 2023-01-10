利是｜大新推全港首個語音利是功能

新春將至，大新銀行(2356)宣布，推出全港首個語音利是功能，客戶一鍵即可向親友派利是，同時親口送上溫暖祝福。派語音利是的客戶將可參加大抽獎，有機會贏取頭獎總值16,888元(或其等值)現金獎賞，喻意新春財源滾滾！

大新總經理及零售銀行處智能數據及數碼創新部主管蕭建邦指，電子利是有助推動環保，加上防疫措施放寬後港人甚為熱衷於出國旅遊，不少人在農曆新年未能與親友見面，令電子利是愈趨受歡迎。為了使電子利是注入新意，該行研發出全港首創的語音利是功能，讓客戶派利是時可加入自己的錄音，與利是一併發送給親友，相信特別是遠方的親友收到語音利是將會分外開心和感受多一分暖意。

頭獎獎品 16888 元現金獎賞

為鼓勵客戶多使用這項創新服務，該行客戶於本月11日至2月5日(包括首尾兩天)推廣期期間，成功經該行流動理財單次派發10元或以上(或其等值)語音利是，即可獲得一次抽獎機會。頭獎一名，獎品為16,888元現金獎賞；二獎共八名，獎品為888元現金獎賞。派發語音利是次數愈多，抽獎機會愈多。若派發語音利是次數十次或以上，將額外獲得八次抽獎機會。

此外， 客戶於推廣期內首次成功登記網上理財/流動理財，將可獲最多88元(或其等值)現金獎賞。