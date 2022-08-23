利率政策背馳環球 人幣兩年低

美國聯儲局鷹派言論持續，支持美元走勢，美匯指數上周累升約2.5%，見2020年4月以來最大一周增幅，昨曾升0.2%，報108.325，其他貨幣走軟。而中國人民銀行繼上周調低中期借貸便利(MLF)利率後，昨又減貸款市場報價利率(LPR)，與環球央行進入加息周期背馳，拖低人民幣匯率走勢，兌一美元見2020年9月以來的近2年低位。

人民幣兌一美元在岸價昨晚上8時曾報6.8427，跌0.38%或256點子，本月以來累減1.5%，今年以來暫累瀉7.7%，至於離岸價曾報6.8676，下滑0.47%或333點子，本月及今年暫累跌1.7%及7.9%。

韓圜兌一美元曾報1,346.29，見2009年4月以來最低，本月以來暫累跌3.3%；歐元及英鎊齊見5周低，歐元兌美元曾跌0.33%，報1.0001；英鎊兌美元報1.1791，曾減0.3%。

短線支持6.7 阻力6.9

華僑永亨銀行報告指，市場觀望Jackson Hole全球央行年會，以衡量全球央行官員和經濟學家對看現今通脹形勢及貨幣政策走向的看法，另外人行昨意外減息，短期內要關注內地經濟基本面的變化，如果可以穩住的話，人民幣沒有貶值的空間，反之，貶值壓力將持續一段時間，短期內離岸人民幣支持位為6.7，阻力位6.9。

至於英鎊則受強美元及滯脹因素影響，市場關注10月電費急升可能加劇當地通脹，對零售銷售及經濟的影響，將續限制英鎊的升勢，以及關注新首相上場後的政策變化。短期內英鎊支持位1.18，阻力位1.1892。