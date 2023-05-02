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財經
2023-05-02 11:50:00

前線全職起薪增至1.6萬仍難請人　招聘平台：應推動婦女重投就業市場解決問題

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前線全職起薪增至1.6萬仍難請人，招聘平台指，應推動婦女重投就業市場解決問題。(資料圖片)

本港勞動力市場需求增加，香港網上招聘平台Moovup的招聘數據顯示，今年至4月中，各前線行業對勞動力的需求繼續增加，平台共同創辦人邱力迅表示，應推動婦女重投就業市場以解決問題。

前線人士勞動力需求上升

數據顯示，零售門市需求上升23%；餐飲業增16%；保安及物業管理增32%；推銷及中介上升41%。而僱主招聘難度今年一直持續，情況未見改善。

Moovup指，因經濟復甦令整體空缺數目上升、失業率下降，加上勞動人口下降、人口老化等，僱主將繼續面對人手不足問題。

前線行業的薪酬升幅。(Moovup)

前線全職起薪增至1.6萬仍難請人

當中全職月薪起薪點中位數方面，2022 年已上升7.1%至 1.5萬，今年至4月中，則再上升6.7%至1.6萬。

兼職時薪起薪點中位數方面，2022年上升9.1%至60元，今年至4月中則持平，維持在60元。

首先保障本地工人利益

Moovup共同創辦人邱力迅表示，隨著本港經濟活動復常，但各前線行業人手不足，影響行業復甦；業界近日促請政府加快輸入外勞，希望政府在實行各種勞工政策前，先參考和研究不同國家相關政策。

總體來說， 首先要保障本地工人的利益，但也要顧及企業和整體香港的利益。另外，解決前線行業人手不足問題，亦應推動更多的婦女重新投入就業市場、協助市場釋放和尋找潛在勞動能力。 而鼓勵和推進前線行業流程及營運自動化亦可舒緩人手不足問題。

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