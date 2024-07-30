前銀行職員被勒令交出300萬元內幕交易非法利潤　涉華熙生物私有化

繼證監會早前提出研訊程序後，市場失當行為審裁處（審裁處）裁定中信銀行（國際）有限公司前執行副總經理胡錦誠，曾就聯交所上市公司華熙生物的股份進行內幕交易，並勒令他交出接近300萬元的非法利潤。

利用妻子證券帳戶賺非法利潤

證監會指，在2017年3月至2017年6月期間，胡與銀行一組同事合作進行一項貸款交易，以便向創隆發展有限公司提供資金，讓其能作出將華熙私有化的要約。

當有關貸款於2017年5月22日獲銀行批准後，胡在掌握內幕消息的情況下，隨即開始利用屬於其妻子並由他控制的證券帳戶及其個人交易帳戶買入華熙股份，並在私有化計劃向公眾公布之前的大約三星期內，累計買入合共1,275,000股股份。胡其後賣出大部分股份，獲利2,971,604.43元。