加密市場熊市或已來臨 哪些投資者在逆向操作入場？

今年以來，俄烏戰爭、疫情反複、物價上漲......多重因素影響下的全球金融市場持續下行，很多公司的股價出現自2008年金融危機以來的最大跌幅。加密金融市場也難以獨善其身，在加密貨幣Luna暴跌、全球監管機構相繼出手的情形下不斷走低，相較去年的加密金融牛市可謂是判若雲泥。

至暗時刻也蘊藏擇時良機

儘管在很多人看來加密貨幣未來前景仍不確定，但越來越多的行業巨頭卻開始張開「懷抱」紛紛入局。對照曆史，我們總能發現「別人恐懼我貪婪」的相似，回朔1970年代，當時正處於金融市場揮之不去的時代陰霾期，但彼時投資界卻群星閃耀——巴菲特、彼得·林奇、鄧普頓、約翰·聶夫等投資大師交出了史詩級的成績單。

數據顯示：1970-1976年間，巴菲特取得240.3%的總回報，高出標普500收益率188.9%，年化回報達到19.1%，高出標普500收益率13%。鄧普頓和約翰·涅夫緊隨其後，穩贏大盤。彼得·林奇1977年上任麥哲倫基金經理，業績一路猛漲，1977-1981年間總回報率高達352.4%，年化回報35.2%，而同期標普500總回報率44.2%，年化回報7.6%，表現令人震撼。

是什麼帶起了1970年代投資界的閃耀群星？精準擇時、敢於抄底、樂於投資具有困境反轉潛力的「雪茄煙蒂投資法」是其中不可或缺的關鍵字，這也是被津津樂道的「長期主義」精髓。