加密貨幣新手的第二堂課：什麼是NFT？10個重點讓你規避風險！

常言道幣圈一天,人間一年。幣圈的步調實在太快,資訊眼花繚亂,於是 Anywhere 將幣圈數位大神的觀點分享整理成 10 個風險評估指標,供你作進場前的思考。

3. 智能合約有沒有經過第三方審查?

項目的智能合約程式碼是否有經過第三方審查,識別程式碼可能出現的漏洞,以避免影響買家的權益,或確保可以抵禦機器人和科學家的攻擊?

過去有幾個 NFT 項目因合約部署引起的失誤可參考:名人發行 NFT 前,應注意的幣圈基本規則:以 EchoX、陳零九事件為例

4. NFT 是否賦能?

在多種行銷花樣的浸潤下,現在的 NFT 投資者普遍會問「除了一張圖片以外,是否有其他的賦能?」

比方說嘟嘟房的 NFT 持有者可以抽免費停車、《勇者系列》RNFT 可兌換實體公仔、「We Are What We Eat: Seed」NFT 賦能持有者到國際名廚江振誠的概念性餐廳 RAW 享受「觀展」並「享用獨家料理」的體驗。

但像 NFT OG 級玩家「寶博士」葛如鈞所說,如果賦能對你的價值不大,你也可以按照你的喜好入手你喜歡的 NFT。