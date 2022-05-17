加密貨幣新手的第二堂課：什麼是NFT？10個重點讓你規避風險！

人人都談NFT，又是不是人人都懂NFT是什麼？為什麼有些NFT很值錢，有些NFT卻會讓人虧蝕？以下這篇文章，帶你認識NFT之餘，更提出十個重點讓你可以規避風險。 2021 年起，NFT（非同質化代幣）成為城中熱話，名人網紅爭相發行 NFT，在短時間內，從頭像（PFP） NFT 到可兌換實體收藏品的 RNFT（Redeemable NFT），再到賦能型 NFT，各個 NFT 項目可以說是玩出不同的新花樣。 你是不是也忍不住想要進場買 NFT 了呢？但什麼樣的 NFT 值得買？有哪些評估標準可以參考？ 常言道幣圈一天，人間一年。幣圈的步調實在太快，資訊眼花繚亂，於是 Anywhere 將幣圈數位大神的觀點分享整理成 10 個風險評估指標，供你作進場前的思考。

1. 項目團隊成員的可信度 請發揮你的偵探精神去搜尋項目團隊成員的背景： 團隊成員過去曾經參與哪些項目發行？

到 Twitter、LinkedIn、Crunchbase 等社交及創業公司資料平台查證團隊成員的身份，並確認團隊成員來歷是否完全對外揭露，而不是長期使用虛擬頭像行事。

團隊是否由熟悉 Web 3、NFT 的專業人員組成？MOD 是專業人員還是委託非專業的外包團隊負責？ 更好的方法，就是像區塊鏈資深翻譯員 Kevin 所建議的加入項目方團隊，就近觀察項目發展。而每日幣研的 Alvin 也認同加入項目方團隊可以有機會直接和項目方互動，在更了解項目方的同時還能與團隊一起成長。 2. 檢視項目方的網站品質 項目方的網站看起來是否專業？

路線圖是否明確、是否說明如何落實項目的未來規劃和目標？

是否提供項目創辦人和團隊的訊息？（不過現實生活中也有一些創業團隊盜用其他人的肖像充作團隊成員，眼見不一定能為憑，所以還是得小心注意。）

3. 智能合約有沒有經過第三方審查？ 項目的智能合約程式碼是否有經過第三方審查，識別程式碼可能出現的漏洞，以避免影響買家的權益，或確保可以抵禦機器人和科學家的攻擊？ 過去有幾個 NFT 項目因合約部署引起的失誤可參考：名人發行 NFT 前，應注意的幣圈基本規則：以 EchoX、陳零九事件為例 4. NFT 是否賦能？ 在多種行銷花樣的浸潤下，現在的 NFT 投資者普遍會問「除了一張圖片以外，是否有其他的賦能？」 比方說嘟嘟房的 NFT 持有者可以抽免費停車、《勇者系列》RNFT 可兌換實體公仔、「We Are What We Eat: Seed」NFT 賦能持有者到國際名廚江振誠的概念性餐廳 RAW 享受「觀展」並「享用獨家料理」的體驗。 但像 NFT OG 級玩家「寶博士」葛如鈞所說，如果賦能對你的價值不大，你也可以按照你的喜好入手你喜歡的 NFT。

5. NFT 的社群曝光程度 重點關注項目方的 Twitter、Instagram 帳號。Twitter 是全球 NFT 玩家們的聚集地，所以項目方多數使用 Twitter 來行銷和推廣自家 NFT 項目，包括更新項目的最新訊息，及作為對外溝通的窗口。亞洲地區的項目方除了 Twitter，也會經營 Instagram 帳號。 你可以用以下幾個維度來健檢項目方的社群表現： 貼文數量、推文被誰轉推或與誰互動居多？（是真人帳號還是網軍？貼文地下留言刷一排如果永遠都是那幾個人可能就有貓膩！）

推特有沒有開放留言？

推特有沒有其他 KOL 關注？

推文被轉推的頻率高嗎？ 6. 項目方的社群治理表現 NFT 項目方常見用 Discord 直接面對項目社群（支持者、粉絲、NFT 持有者），並願意持續與社群溝通需求與想法，再針對社群的意見對項目方向做調整，以創造符合社群期望，可永續經營的項目。 你可以透過觀察項目方在 Discord 內提供的資源，去判斷項目方經營項目的誠意。比方說 FOMO Dog Club 著重於高品質的討論就會提供投資的觀察、呢喃貓學院就會找來加密投資界的大人物如 Benson Sun 孫彬盛、雷司紀等分享技術分析、學習資源。 當社群出現意見不合時，項目方的處理態度也非常值得留意。如果 Discord 一律禁言，或輕易把社群成員踢出群組或 Ban 掉，讓 Discord 淪為項目方的公告欄，那你可能不用對項目方抱太大期望。

7. 社群活力 有誠意的項目方會積極找不同的項目社群 Crossover ，到彼此的社群內辦學習或交流講座，例如 Rug Pull Frens 會持續找不同的 NFT 發行團隊、NFT 專家、創作者舉辦有趣的知識分享活動，凝聚社群；Web 3 項目工作者社群 Night Owl Club 則不定期邀請不同的項目方代表互動，討論 NFT 行銷知識。 就如每日幣研的聯合創辦人 Alvin 所表示，積極的項目方將會壯大社群，帶動 NFT 項目的熱度，進而推高地板價，反之若社群不夠強大，就沒有足夠的曝光度去對外展現這個 NFT 項目的影響力。 此外 Alvin 認為，也可以觀察社群是否關心 NFT 未來發展走向？是否對項目設計及未來賦能上給予更多實質性的幫助或建議？以及社群願不願意為社群貢獻力量，例如協助撰寫內容、製作迷因、進行二創等等。 8. OpenSea 的帳號有沒有藍勾勾？ 雖然 OpenSea 是二級交易市場，但它有藍勾勾認證功能！據說 OpenSea 藍勾勾不好拿，所以你可以把 OpenSea 的藍勾勾當成參考指標。但是，請注意，有些不肖人士會故意把藍勾勾 P 在大頭照裡魚目混珠，所以請使用你萬能的手，把熒幕畫面放大再放大，確保你想買的 NFT 項目的藍勾勾是正版藍勾勾。 小心盜版 NFT！OpenSea 曾經發生過不肖人士會盜用創作者的圖片變成 NFT 上架出售，如果你不巧買到盜版 NFT，你可能得不償失。

9. NFT 流通狀況 Alvin 也提醒，NFT 的流動量超過 10% 掌握在少數人手中也是一個投資警訊。他說，坊間 NFT 項目一開始都會發行超過一半的流通量，如果超過 10% 流通量集中在少數的大戶手裡，就有可能被蓄意炒高地板價，然後再砸盤出場，剩下的都是高價進場被套住的 NFT 買家。 10. NFT 是真搶手還是背後有人造市？ 有些項目方會私下找一群人購買自家的 NFT，營造熱賣的景象，一旦成功引起 FOMO 感並脫手 NFT 後，就會迅速把賺到的虛擬貨幣變現，然後留下被割的韭菜們與一堆 jpg。 區塊鏈的世界就是凡走過必留下痕跡，所以你可以去 OpenSea 或任何 NFT 市集去查交易記錄，從錢包地址觀察是誰左手買進，右手賣出，或者你可以用 EtherScan 去查看以太坊上的 NFT 交易記錄。