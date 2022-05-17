加密貨幣新手的第二堂課：什麼是NFT？10個重點讓你規避風險！

人人都談NFT，又是不是人人都懂NFT是什麼？為什麼有些NFT很值錢，有些NFT卻會讓人虧蝕？以下這篇文章，帶你認識NFT之餘，更提出十個重點讓你可以規避風險。
2021 年起，NFT（非同質化代幣）成為城中熱話，名人網紅爭相發行 NFT，在短時間內，從頭像（PFP） NFT 到可兌換實體收藏品的 RNFT（Redeemable NFT），再到賦能型 NFT，各個 NFT 項目可以說是玩出不同的新花樣。
你是不是也忍不住想要進場買 NFT 了呢？但什麼樣的 NFT 值得買？有哪些評估標準可以參考？
常言道幣圈一天，人間一年。幣圈的步調實在太快，資訊眼花繚亂，於是 Anywhere 將幣圈數位大神的觀點分享整理成 10 個風險評估指標，供你作進場前的思考。
1. 項目團隊成員的可信度
請發揮你的偵探精神去搜尋項目團隊成員的背景：
- 團隊成員過去曾經參與哪些項目發行？
- 到 Twitter、LinkedIn、Crunchbase 等社交及創業公司資料平台查證團隊成員的身份，並確認團隊成員來歷是否完全對外揭露，而不是長期使用虛擬頭像行事。
- 團隊是否由熟悉 Web 3、NFT 的專業人員組成？MOD 是專業人員還是委託非專業的外包團隊負責？
更好的方法，就是像區塊鏈資深翻譯員 Kevin 所建議的加入項目方團隊，就近觀察項目發展。而每日幣研的 Alvin 也認同加入項目方團隊可以有機會直接和項目方互動，在更了解項目方的同時還能與團隊一起成長。
2. 檢視項目方的網站品質
- 項目方的網站看起來是否專業？
- 路線圖是否明確、是否說明如何落實項目的未來規劃和目標？
- 是否提供項目創辦人和團隊的訊息？（不過現實生活中也有一些創業團隊盜用其他人的肖像充作團隊成員，眼見不一定能為憑，所以還是得小心注意。）
3. 智能合約有沒有經過第三方審查？
項目的智能合約程式碼是否有經過第三方審查，識別程式碼可能出現的漏洞，以避免影響買家的權益，或確保可以抵禦機器人和科學家的攻擊？
過去有幾個 NFT 項目因合約部署引起的失誤可參考：名人發行 NFT 前，應注意的幣圈基本規則：以 EchoX、陳零九事件為例
4. NFT 是否賦能？
在多種行銷花樣的浸潤下，現在的 NFT 投資者普遍會問「除了一張圖片以外，是否有其他的賦能？」
比方說嘟嘟房的 NFT 持有者可以抽免費停車、《勇者系列》RNFT 可兌換實體公仔、「We Are What We Eat: Seed」NFT 賦能持有者到國際名廚江振誠的概念性餐廳 RAW 享受「觀展」並「享用獨家料理」的體驗。
但像 NFT OG 級玩家「寶博士」葛如鈞所說，如果賦能對你的價值不大，你也可以按照你的喜好入手你喜歡的 NFT。
5. NFT 的社群曝光程度
重點關注項目方的 Twitter、Instagram 帳號。Twitter 是全球 NFT 玩家們的聚集地，所以項目方多數使用 Twitter 來行銷和推廣自家 NFT 項目，包括更新項目的最新訊息，及作為對外溝通的窗口。亞洲地區的項目方除了 Twitter，也會經營 Instagram 帳號。
你可以用以下幾個維度來健檢項目方的社群表現：
- 貼文數量、推文被誰轉推或與誰互動居多？（是真人帳號還是網軍？貼文地下留言刷一排如果永遠都是那幾個人可能就有貓膩！）
- 推特有沒有開放留言？
- 推特有沒有其他 KOL 關注？
- 推文被轉推的頻率高嗎？
6. 項目方的社群治理表現
NFT 項目方常見用 Discord 直接面對項目社群（支持者、粉絲、NFT 持有者），並願意持續與社群溝通需求與想法，再針對社群的意見對項目方向做調整，以創造符合社群期望，可永續經營的項目。
你可以透過觀察項目方在 Discord 內提供的資源，去判斷項目方經營項目的誠意。比方說 FOMO Dog Club 著重於高品質的討論就會提供投資的觀察、呢喃貓學院就會找來加密投資界的大人物如 Benson Sun 孫彬盛、雷司紀等分享技術分析、學習資源。
當社群出現意見不合時，項目方的處理態度也非常值得留意。如果 Discord 一律禁言，或輕易把社群成員踢出群組或 Ban 掉，讓 Discord 淪為項目方的公告欄，那你可能不用對項目方抱太大期望。
7. 社群活力
有誠意的項目方會積極找不同的項目社群 Crossover ，到彼此的社群內辦學習或交流講座，例如 Rug Pull Frens 會持續找不同的 NFT 發行團隊、NFT 專家、創作者舉辦有趣的知識分享活動，凝聚社群；Web 3 項目工作者社群 Night Owl Club 則不定期邀請不同的項目方代表互動，討論 NFT 行銷知識。
就如每日幣研的聯合創辦人 Alvin 所表示，積極的項目方將會壯大社群，帶動 NFT 項目的熱度，進而推高地板價，反之若社群不夠強大，就沒有足夠的曝光度去對外展現這個 NFT 項目的影響力。
此外 Alvin 認為，也可以觀察社群是否關心 NFT 未來發展走向？是否對項目設計及未來賦能上給予更多實質性的幫助或建議？以及社群願不願意為社群貢獻力量，例如協助撰寫內容、製作迷因、進行二創等等。
8. OpenSea 的帳號有沒有藍勾勾？
雖然 OpenSea 是二級交易市場，但它有藍勾勾認證功能！據說 OpenSea 藍勾勾不好拿，所以你可以把 OpenSea 的藍勾勾當成參考指標。但是，請注意，有些不肖人士會故意把藍勾勾 P 在大頭照裡魚目混珠，所以請使用你萬能的手，把熒幕畫面放大再放大，確保你想買的 NFT 項目的藍勾勾是正版藍勾勾。
小心盜版 NFT！OpenSea 曾經發生過不肖人士會盜用創作者的圖片變成 NFT 上架出售，如果你不巧買到盜版 NFT，你可能得不償失。
9. NFT 流通狀況
Alvin 也提醒，NFT 的流動量超過 10% 掌握在少數人手中也是一個投資警訊。他說，坊間 NFT 項目一開始都會發行超過一半的流通量，如果超過 10% 流通量集中在少數的大戶手裡，就有可能被蓄意炒高地板價，然後再砸盤出場，剩下的都是高價進場被套住的 NFT 買家。
10. NFT 是真搶手還是背後有人造市？
有些項目方會私下找一群人購買自家的 NFT，營造熱賣的景象，一旦成功引起 FOMO 感並脫手 NFT 後，就會迅速把賺到的虛擬貨幣變現，然後留下被割的韭菜們與一堆 jpg。
區塊鏈的世界就是凡走過必留下痕跡，所以你可以去 OpenSea 或任何 NFT 市集去查交易記錄，從錢包地址觀察是誰左手買進，右手賣出，或者你可以用 EtherScan 去查看以太坊上的 NFT 交易記錄。
總結：NFT 投資高風險，真要入手建議以收藏心態對待
以上是我們認為 NFT 買家可以在購買前考慮的事項，不過最終還是取決於買家本身。如果你認為要做到上述的步驟太麻煩，你也可以問問自己為什麼想買某個 NFT？為什麼想要擁有某個 NFT？
在這個 NFT 還處於早期發展的階段，「寶博士」日前在參加台灣區塊鏈整合行銷社群平台 Grenade 手榴彈的 Discord 社群活動時提醒 NFT 買家初期先不要花大錢在購買 NFT 上，真要購買建議以收藏心態對待 NFT。
他同時也表示，小資新手可以往回搜羅，Crypto Kitties、Crypto Fighters、Crypto Crystal 這些 2017、2018 年發行的老項目，並從中挑選一些自己喜歡的 NFT，不一定要去追熱門的 PFP，反而會比較安全。
本文題目由編輯所擬，原文為：【NFT 新手教學】如何挑選值得買的 NFT？買 NFT 該注意的 10 個風險指標