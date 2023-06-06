加密貨幣｜幣安及趙長鵬涉違法遭美國SEC起訴　幣安回應訴訟毫無根據

受趙長鵬及幣安被起訴消息拖累下，比特幣（Bitcoin）價格曾近逾半成，現報25,789美元，跌3.88%；幣安幣（BNB）現跌7.93%，報276.73美元。

美國SEC：藐視KYC規則

美國SEC提交美國聯邦法院的起訴書中指出，趙長鵬及其交易所允許美國高淨值投資者和客戶，繼續在幣安不受監管的國際交易所進行交易，藐視「了解你的客戶（KYC）」基本規則；起訴書續指，幣安未能註冊為全國證券交易所、經紀人以及經銷商和結算機構。監管機構還指控幣安通過聲稱對幣安平台上的操縱交易進行監控和控制，而實際上並未這樣做，從而誤導投資者。

美國證券交易委員會主席Gary Gensler更表示，指控趙長鵬和幣安機構，涉及一系列的欺騙、利益衝突、缺乏披露以及對法律的蓄意規避，是公然無視法律。此外，美國證交會要求法院凍結幣安資產，並且指定一名接管人。

幣安回應訴訟毫無根據

其後幣安發聲明回應，表示公司已積極配合美國SEC的調查，但SEC最終放棄雙方談判，又認為這起訴訟毫無根據，表示將全力為自己辯護，同時表明將繼續與美國和全球的監管機構和政策制定者合作。