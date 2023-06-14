加密貨幣｜幣安美國與SEC研究協議以免全面凍結資產　趙長鵬回應沒沽貨

幣安美國上周被美國證交會（SEC）起訴，或遭全面資產凍結。當地時間周二最新指出，幣安美國與SEC正研究協議，以免全面凍結資產；而幣安創辦人兼行政總裁趙長鵬重申，幣安仍持有比特幣及幣安幣。

幣安美國SEC正研協議免全面凍結資產

幣安美國早前曾表示，SEC若全面資產凍結或致其業務嚴重受損。周二美國聯邦地區法官Amy Berman Jackson表示，關於SEC訴訟進行期間，就「不關閉該交易平台、保護客戶資金的方法」，雙方的分歧沒有那麼大，並讓雙方各找治安法官，研究達成妥協協議。Jackson續指，若達成協議，將不再需要就SEC的臨時限制令請求作出裁決。

SEC上周要求聯邦法院實施資產凍結，表示監管機構未有得到幣安美國持有的22億美元客戶資產安全性的「充分保證」；SEC又指控幣安與幣安美國，未獲許可在美國經營證券交易所業務，並將客戶資金轉移予第三方。幣安美國辯護稱，客戶資產非常安全，稱阻止旗下所有資金流動會損害其業務及客戶利益。