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財經
2023-01-19 11:55:37

加密貨幣｜CoinDesk聘投行探討出售業務

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加密貨幣｜CoinDesk擬全部或部分出售業務

CoinDesk探討出售全部或部分業務，以吸引增長投資。（資料圖片）

加密資訊平台CoinDesk Inc行政總裁Kevin Worth透露，正在探討全部或部分出售業務，並已聘請投資銀行Lazard Ltd牽頭處理。

Worth向《路透社》表示，「我聘請Lazard的目標是探討各個選項，以吸引增長資金投資CoinDesk的業務，其中可能包括部分或全部出售。」

加密行業正處的發展時期，自去年初穩定幣TerraUSDLuna的暴跌引發幣災以來，多種主要加密貨幣價格處於兩年低點，多家行業知名企業亦相繼申請破產。《彭博社》最新報道，全球最大加密貨幣借貸商Genesis，最快會在本星期做好破產申請的準備。Genesis是加密貨幣創投DCG旗下的一間子公司，在交易所FTX於去年破產後，Genesis爆發擠提，在去年11月凍結所有客戶帳戶，暫停所有贖回資金的申請，過去Genesis就曾表示，如果無法順利募集到足夠資金，可能會走向破產。

總部位於紐約的CoinDesk2013年推出時主要追踪比特幣（BitcoinBTC）的消息，而該平台後來已成為整個加密貨幣範圍的新聞和定價基準的主要來源。

據其網站稱，該公司由專注於加密貨幣的風險投資公司Digital Currency Group全資擁有，該公司也對Coinbase感興趣。

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